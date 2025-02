Salta l’accordo con Osimhen: la Juve sta godendo

La Juventus continua a sperare in Victor Osimhen: salta l’accordo tra il bomber nigeriano e una big europea, cosa è successo

Victor Osimhen continua a fare faville in Turchia e il suo nome rimane uno dei più ‘caldi’ sul mercato in vista della prossima estate. Se in Italia la Juventus ci spera e sogna di poterlo portare a Torino, tante big europee continuano a corteggiarlo senza sosta. Per la gioia di Giuntoli, però, un accordo tra il giocatore e le varie pretendenti non è ancora stato trovato. E, anzi, quella che sembrava una bozza di accordo negli ultimi giorni è definitivamente saltata.

Del caso Osimhen ormai si parla da oltre un anno, e non solo a Napoli. L’attaccante nigeriano, forte di un contratto da circa 11 milioni a stagione, lo scorso anno ha rifiutato di restare in azzurro. Allo stesso tempo, ha anche rifiutato di trasferirsi al Chelsea, visto che i Blues non gli avrebbero mai garantito un contratto superiore ai 7 milioni di euro.

E se in estate è stato vicinissimo all’Al-Ahli, come confermato da Fabrizio Romano, salvo poi dover virare sul Galatasaray a causa delle pretese economiche troppo alte del Napoli nei confronti del club saudita, negli ultimi giorni è stato accostato con forza a una big di Premier, disposta a un grande sacrificio pur di portarlo a casa.

Anche se la trattativa resta complicatissima, e un ostacolo sorto nelle ultime settimane potrebbe averla fatta tramontare in maniera definitiva.

Manca l’accordo con Osimhen, niente Premier per il nigeriano: resta in piedi la pista bianconera

Nonostante un campionato a dir poco mediocre, il Manchester United continua a sognare in grande e, in vista della prossima estate, avrebbe messo nella lista della spesa proprio il bomber nigeriano, come acquisto principale di una campagna necessaria per rilanciare le proprie ambizioni.

Il problema è che Osimhen non vuole cedere sulle sue pretese economiche. Guadagna molto ed esige di continuare a guadagnare altrettanto anche nella sua prossima avventura. E allo stesso tempo lo United non sembra potersi permettere un accordo così pesante economicamente, considerando che il prossimo anno con tutta probabilità dovrà restare solo a guardare le coppe europee.

In questo momento, nelle condizioni attuali e contingenti, trovare una quadra tra il bomber nigeriano e i Red Devils sembra impossibile, o quasi. Anche perché difficilmente lo United potrebbe garantire oltre 10 milioni di euro a stagione al giocatore e coprire solo con un’offerta cash la sua clausola rescissoria, come desiderato dal Napoli.

Per questo e molti altri motivi è quindi chiaro che in Premier non possano essere ottimisti sul possibile approdo di Osimhen. Una brutta notizia, forse, per molti tifosi del Napoli, ma un’ottima notizia invece per Giuntoli e l’ambiente bianconero. Per quanto resti molto complicata, una trattativa con De Laurentiis per il nigeriano si fa infatti ogni giorno più percorribile.

Non dovesse trovare alternative per potersi liberare di quello che è diventato un enorme problema per le casse del club, è probabile che il presidente azzurro possa accettare di trattare anche con i rivali bianconeri, cercando ovviamente di strappare un accordo vantaggioso. Un’eventualità che, a Napoli, probabilmente non vogliono nemmeno immaginare, ma che il Football Director della Juventus pazientemente continua ad attendere. E forse, in cuor suo, a pregustare.