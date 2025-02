Squalifica scioccante: 12 partite, punizione durissima

Una punizione, a dir poco, durissima: una stella rischia una squalifica fino a 12 partite. Ecco tutti i particolari

Se in Serie A il Napoli e l’Inter duellano per il tricolore, nel massimo campionato spagnolo sono tre i club che si contendono il titolo. In testa alla Liga ci sono il Barcellona e il Real Madrid che precedono di un punto l’Atletico Madrid.

L’ultimo turno de La Liga ha visto il Barcellona avere la meglio sul Rayo Vallecano per 1-0 grazie al rigore trasformato da Robert Lewandowski mentre entrambe le sue rivali hanno pareggiato. I colchoneros si sono fatti imporre l’1-1 casalingo dal Celta Vigo e devono ringraziare il sesto gol da subentrare di Sorloth per aver evitato la sconfitta.

Al Real Madrid, invece, non è bastato il 17esimo gol in campionato di Mbappè per aver ragione dell’Osasuna che tra le mura amiche de “El Sadar” ha ristabilito la parità con il rigore trasformato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir.

Tuttavia, il vero protagonista del match andato in scena al “El Sadar” è stato il direttore di gara, Munuera Montero, che al 39esimo minuto ha espulso Jude Bellingham per un presunto insulto, con l’inglese che rischia una sanzione durissima.

Real Madrid, Jude Bellingham rischia 12 giornate di squalifica

Sebbene il referto arbitrale non riporti le parole esatte pronunciate dal calciatore inglese, che leggendo il labiale non avrebbe insultato l’arbitro, secondo quanto scrive “elgoldigital.com”, Jude Bellingham rischia una squalifica fino a 12 partite. Una vera mazzata per il Real Madrid che in tal caso perderebbe uno dei suoi migliori giocatori nel momento clou della stagione.

Se, dunque, il ricorso dei blancos per far annullare il cartellino rosso venisse respinto, il Real Madrid dovrebbe fare a meno di una delle sue più brillanti stelle fino a metà maggio, con l’assenza del centrocampista che, quindi, potrebbe fare la differenza tra la conquista o meno di un altro titolo da parte della Casa Blanca.

Tra i match che l’ex Borussia Dortmund salterebbe spicca la sfida contro il Barcellona. Il ‘Clasico” è in calendario il 4 maggio, pertanto se a Bellingham venisse inflitta la sanzione massima, non sarebbe disponibile per il big match contro i blaugrana.

Ecco perché è spasmodica l’attesa per la sanzione che il numero 5 delle merengues riceverà e per l’esito del ricorso che il Real Madrid si appresta a presentare affinché il calciatore non subisca conseguenze per un insulto che non ha pronunciato. In ogni caso, la polemica è già scattata, con l’arbitro Munuera Montero che è finito nel mirino dei tifosi del Real Madrid.