Vlahovic vola dal grande ex: ha già salutato la Juve

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione: l’attaccante serbo è pronto a volare in Premier League, tutto merito del grande ex.

In una Juve che sta cercando di trovare il giusto equilibrio il caso Vlahovic rischia di diventare una bella grana da risolvere per Thiago Motta e per la dirigenza. L’attaccante serbo è infatti passato da titolare inamovibile a semplice alternativa: con l’arrivo di Kolo Muani nel mercato di gennaio l’ex viola è stato quasi sempre relegato in panchina dal tecnico bianconero, che spesso gli concede solo qualche scampolo di match nel finale.

Stando alle voci che circolano a Torino sembra che il rapporto tra Dusan Vlahovic e Thiago Motta non sia affatto buono e per questo l’ipotesi di un addio a fine stagione prende ogni giorno più forza. Il bomber di Belgrado ha un contratto con i bianconeri fino al 2026 ma le trattative per arrivare a un rinnovo dell’intesa sono ormai ferme da tempo.

Tutto lascia pensare che in estate la Juve ascolterà le offerte per Vlahovic, richiesto soprattutto in Premier League. Proprio in queste ore il sito Givemesport.com fa sapere che un club di Londra è pronto a muoversi concretamente per rinforzare il proprio attacco con l’attaccante 25enne.

Vlahovic ha già svuotato l’armadietto: vola in Premier

La squadra in questione è il Tottenham: gli Spurs stanno vivendo una stagione a dir poco complicata e sono in cerca di giocatori di spessore per costruire un futuro decisamente diverso dal presente. Il Tottenham, al momento, sembra favorito nella corsa al giocatore: Paratici, che lavora ancora come consulente esterno degli Spurs, ha caldamente consigliato l’acquisto dell’attaccante juventino. Anche Chelsea e Arsenal sono molto interessate ma non sono disposte a sborsare soldi per il suo cartellino.

Sia i Blues che i Gunners preferirebbero prenderlo nel 2026 a parametro zero, ma è probabile che la Juventus si libererà prima del serbo (anche a causa del suo pesante stipendio da 12 milioni di euro all’anno). Ma quanto chiedono i bianconeri per lasciar andare Vlahovic? Il prezzo del bomber dovrebbe oscillare tra i 50 e i 60 milioni di euro ma non è da escludere che in estate Giuntoli possa accontentarsi anche di una cifra inferiore.

Sempre stando a quanto riportato da Givemesport.com l’idea di trasferirsi in Premier League stuzzica parecchio Dusan Vlahovic: l’attaccante si è ormai convinto che il suo percorso alla Juventus è terminato e che potrebbe fargli molto bene cambiare aria. L’unico club che può mettere i bastoni tra le ruote al Tottenham è il Newcastle, che punterebbe su Vlahovic in caso di partenza di Isak.