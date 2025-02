Conte al posto di Conceiçao: Napoli tradito

Arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda Antonio Conte e la panchina del Milan: le ore di Conceiçao sono ormai arrivate al termine e non c’è scampo

Troppo deludente l’andamento del tecnico portoghese per pensare ad una riconferma al termine di questa stagione. Il suo arrivo sulla panchina del Milan è stato frutto anche dell’unica disponibilità riscontrata dai dirigenti rossoneri, in un momento estremamente difficile.

Ci sono diverse panchine spinose in Serie A e molte delle big potrebbero ritrovarsi con un nuovo allenatore nella prossima stagione. Non si tratta solo di fantamercato ma di situazioni reali e veritiere, che andranno approfondite con il passare delle settimane. Anche la capolista, l’unica che in teoria non dovrebbe recriminare per i risultati, ovvero il Napoli, ha un grosso problema con il suo tecnico. Antonio Conte non è rimasto felice di quanto successo nella campagna acquisti di gennaio, quando per sostituire Kvara, il ds Manna ha portato a casa il solo Okafor (per giunta infortunato). I 70 milioni ricavati dalla cessione del georgiano al PSG dovevano essere investiti per Garnacho o per Adeyemi, ma alla fine sono rimasti in cassa.

Conte ha percepito che non c’è un grandissimo progetto nelle idee di De Laurentiis e non è da escludere che qualora dovesse vincere lo Scudetto potrebbe salutare la compagnia e andarsene. Alla porta, aspettando uno scenario del genere, c’è il Milan, che con Sergio Conceiçao ha già finito la luna di miele (forse mai cominciata).

Antonio Conte favorito come sostituto di Conceiçao: il Milan pensa al colpaccio a giugno

A parlare a ‘Zona Rossonera’, in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, è stato Matteo Mosconi, telecronista ed opinionista sportivo per Netweek, che ha voluto definire anche la situazione per la panchina.

“Credo non verrà riconfermato Conceicao. Io in questa squadra vedrei bene Sarri, può essere il profilo giusto“. Però poi aggiunge: “Vediamo come si svilupperà la situazione Conte-Napoli, perché potrebbe succedere anche qualcosa di clamoroso”. Certo tra Sarri e Conte le filosofie di gioco sono profondamente diverse e così anche il mercato che si andrebbe a richiedere alla società, però entrambi garantirebbero la ripartenza sotto il profilo del gioco e dell’addestramento tattico, cosa che attualmente sta mancando e non poco alla squadra rossonera. Vedremo se veramente ci saranno tutti questi stravolgimenti in panchina da qui ai prossimi mesi.