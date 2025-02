Dalla Juve alla Roma: ha fatto fuori Gasperini

La Juventus e la Roma hanno messo nel mirino un talento che ha estromesso l’Atalanta dalla Champions League: lo scenario.

I play-off di Champions League, oltre a sancire il declino del calcio italiano, hanno messo in mostra diversi giocatori magari poco conosciuti dal grande pubblico ma dotati di un talento sconfinato. Uno di questi, mattatore dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in estate può sbarcare in Serie A alla luce del grande interesse manifestato nei suoi confronti dalla Juventus e dalla Roma. Un’idea di mercato che, nelle prossime settimane, può davvero concretizzarsi.

Il nome in questione è quello di Ardon Jashari del Bruges. Il 22enne svizzero sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione ad alti livelli, come testimoniato dai numeri totalizzati fin qui: 35 presenze complessive di cui 29 da titolare “condite” da 4 assist e 2 reti. Si tratta di un mediano moderno, dinamico, abile sia in fase di recupero del pallone che nella costruzione. I giallorossi si sono iscritti alla corsa, ritenendolo un ottimo elemento da aggiungere alla propria rosa.

Ancora non è chiaro chi guiderà la squadra capitolina nella prossima annata ma il direttore sportivo Florent Ghisolfi si è comunque attivati, allo scopo di ottenere informazioni sullo stato contrattuale del classe 2002. Riuscire a strapparlo ai nerazzurri, però, non si preannuncia affatto facile. Il primo è legato al fatto che anche la Vecchia Signora è sulle sue tracce. La recente eliminazione dalla competizione europea è destinata a stravolgere i piani di mercato del Ds Cristiano Giuntoli il quale, ora, potrà disporre di un budget decisamente più ridotto. Il manager, in ogni caso, un tentativo concreto per portarlo a Torino lo farà di certo.

Dalla Juventus alla Roma: nel mirino il mattatore di Gasperini

Quella belga, poi, è una bottega costosa. Il Bruges non ha bisogno di fare cassa e, forte dell’accordo in essere valevole fino al 30 giugno 2029, lo venderà soltanto alle sue condizioni. Tradotto: servirà una proposta importante dal punto di vista economico per assicurarsi le prestazioni di Jashari, uscito di gran lunga vincitore dal duello con Ederson e risultato il migliore in campo martedì nel match vinto ai danni della Dea.

La Juventus ci pensa, la Roma pure. Entrambe al termine dell’attuale stagione sottoporranno le rispettive rose ad un profondo restyling, alla luce dei deludenti risultati in Serie A. Il Bruges, dal canto suo, si sfrega le mani con la speranza che vada in scena un’asta al rialzo. La stella di Jashari, intanto, splende.