Il Napoli come la Juventus: punti di penalizzazione per i casi Manolas-Osimhen

Il Napoli rischia di subire una penalizzazione in classifica per i casi Manolas-Osimhen: il precedente con la Juventus preoccupa gli azzurri

Brutte notizie per il Napoli e per il presidente Aurelio De Laurentiis per il quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dei casi Manolas ed Osimhen.

Il patron romano è accusato di falso in bilancio riguardo le operazioni relative ai due giocatori sopracitati, avvenute tra il 2019 ed il 2021. Al momento il caso sta avendo solamente risvolti dal punto di vista penale, mentre le Procura FIGC con a capo Giuseppe Chiné ancora non si è esposta, ma il procuratore è pronto a chiedere le carte alla Procura di Roma per vedere se ci sono margini per un nuovo processo sportivo.

Da questo punto di vista, il Napoli è stato già assolto, ma ciò non vuol dire che non possa esserci un nuovo processo, soprattutto qualora dalle carte della Procura di Roma emergesse un quadro del tutto nuovo ed in questo caso gli azzurri rischierebbero molto. Il precedente con la Juventus, punita due anni fa con dei punti di penalizzazione, oltre all’esclusione dalle coppe, non può non preoccupare il Napoli, anche se da Castelvolturno filtra ottimismo riguardo al fatto che a livello sportivo le cose non cambieranno.

Non è dello stesso avviso, però, l’avvocato Michele La Francesca, esperto di questioni giuridiche applicate al calcio per il sito “Ius101.it, che è intervenuto sulla questione a “Ti Amo Calciomercato”, in onda sul canale ufficiale YouTube di Calciomercato.it, non lasciando dormire ai tifosi azzurri sogni tranquilli

Casi Osimhen-Manolas, il Napoli rischia: possibile penalizzazione per gli azzurri

Sebbene sia stato già assolto in precedenza dalla Procura FIGC, il Napoli non può dirsi del tutto tranquillo a livello sportivo. La richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis da parte della Procura di Roma non è una buona notizia per gli azzurri e il procuratore federale Chiné ha ora chiesto alla Procura di Roma le carte per poter effettuare delle nuove indagini. Indagini che, secondo l’avvocato Michele La Francesca, potrebbero permettere al procuratore federale di processare ancora una volta gli azzurri.

Intervenuto a “Ti Amo Calciomercato”, trasmissione YouTube di Calciomercato.it, l’esperto di questioni giuridiche applicate al calcio ha confermato che potrebbe aprirsi un nuovo processo in base alle indagini che effettuerà la FIGC: “Laddove sussistano degli elementi diversi e nuovi non ancora presi in considerazione dalla procura sportiva, e mi sembra che possano esserci sulla base di questa richiesta di rinvio a giudizio, allora Chinè potrebbe aprire nuovamente il fascicolo e svolgere le indagini necessarie ed eventualmente giungere a deferimenti del presidente del Napoli ma anche del club per responsabilità diretta”

La Francesca ha fatto sapere come il precedente Juventus può permetterci di capire cosa potrebbe succedere al Napoli qualora dovesse riaprirsi il processo sportivo. Gli azzurri rischierebbero non solo una grossa ammenda, ma anche una penalizzazione in classifica e ciò preoccupa non poco i tifosi partenopei.

Ad ogni modo, l’iter è ancora lungo e prima che si chiuda il caso dal punto di vista penale ci vorrà un bel po’ di tempo. Il Napoli ha ribadito la propria estraneità ai fatti e si è detto sicuro di aver operato nel giusto, ottimista sul fatto che ne uscirà pulito tanto a livello penale quanto a livello sportivo.