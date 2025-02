Salta un’altra panchina, il ritorno di Allegri è cosa fatta

Massimiliano Allegri sembra essere sempre più vicino al ritorno in panchina con il tecnico livornese pronto a guidare una grande squadra in Serie A.

Dopo l’addio alla Juventus, giunto subito dopo la vittoria della Coppa Italia della scorsa stagione, Massimiliano Allegri è rimasto fermo in attesa di un nuovo progetto che possa coinvolgerlo.

Giunti nella fase finale della stagione, è tempo di bilanci per i club e di cercare di capire quali mosse attuare in vista del prossimo campionato. Il nome di Massimiliano Allegri in queste ultime settimane è stato accostato a diversi club che sono alla ricerca di un nuovo tecnico per l’estate con l’ex bianconero che piace molto sia in Italia che all’estero. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro dell’allenatore che dovrà prendere una decisione per iniziare a lavorare sul nuovo progetto.

Calciomercato, ritorno di Allegri in vista: Max è pronto

Intervistato da TiAmoCalciomercato, canale Youtube di Calciomercato.it, Michael Cuomo ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, auspicando di fatto un suo arrivo sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione al posto di Sergio Conceicao.

Il giornalista esperto di Milan ha analizzato così la situazione in casa rossonera: “Il segreto del Milan in questi ultimi anni è stato il bastone e carota utilizzato da Stefano Pioli, se vuoi utilizzare solo il bastone devi avere una figura credibile. Fonseca non lo era, Conceicao vuole fare Conte ma non lo è. Allegri lo vedrei bene ovunque, spero non vada in Arabia Saudita perché c’è bisogno di lui in Arabia. Può lavorare con Ibrahimovic? Certo, perché i professionisti litigano ma poi si ritrovano”.

L’eliminazione giunta in Champions League per mano del Feyenoord sta portando la dirigenza del Milan a fare delle riflessioni a tutto tondo sia sulla composizione della rosa che sulla guida tecnica della stessa. La vittoria in Supercoppa e qualche buon risultato in campionato sembravano aver reso salda la posizione di Conceicao in rossonero ma ora le cose potrebbero cambiare.

Chi è maggiormente forte su Massimiliano Allegri in questo momento appare la Roma. Il tecnico è molto apprezzato sia dalla proprietà che da Claudio Ranieri. L’allenatore giallorosso, infatti, una volta terminata la stagione dovrebbe restare in società con il ruolo di consigliere tecnico della proprietà e sarebbe già al lavoro per cercare di trovare il giusto allenatore al quale affidare una piazza così importante.