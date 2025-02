Theo Hernandez come Kalulu: lo prende la Juve

Theo Hernandez è pronto a salutare il Milan al termine della stagione in corso con il terzino francese che piace molto alla Juventus.

Come accaduto per Pierre Kalulu durante l’estate del 2024, il Milan potrebbe trovarsi a cedere un giocatore importante alla Juventus anche nel 2025 con Theo Hernandez che è diventato un obiettivo dei bianconeri.

La stagione deludente vissuta da Theo Hernandez al Milan sembra aver bloccato le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2026 con il terzino che con ogni probabilità saluterà al termine del campionato in corso. Arrivato nel 2019 il laterale francese è stato uno dei punti fermi della rinascita rossonera ma l’annata storta condita dall’espulsione contro il Feyenoord sembra aver messo la parola fine sul rapporto tra club e giocatore. La Juventus potrebbe diventare una soluzione per provare a sistemare la fascia sinistra che fatica a trovare un padrone.

Calciomercato, la Juventus piomba su Theo Hernandez

Stando a quanto affermato da Edoardo Mecca su X, in caso di cessione di Andrea Cambiaso durante la prossima estate, la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo per Theo Hernandez, destinato a lasciare il Milan in estate.

I rossoneri sanno bene che, in caso di mancato rinnovo prima dell’inizio della prossima sessione di mercato, sarà necessaria la cessione del laterale sinistro per non rischiare poi di perderlo a costo zero dopo un anno. Il prezzo che il Milan fa del suo cartellino è di circa 45 milioni di euro ma è probabile che a 40 Theo Hernandez possa salutare Milanello.

La Juventus, durante la sessione di mercato invernale si è assicurata Renato Veiga che ha ben impressionato nelle prime uscite ma il giocatore è in prestito secco dal Chelsea. Il portoghese può agire sia come centrale che come terzino sinistro ma i Blues non sembrano intenzionati a fare sconti per il suo cartellino. Savona non convince a pieno e Cambiaso potrebbe essere sacrificato sul mercato per fare cassa con il Manchester City interessato al suo acquisto.

Nel caso in cui i bianconeri dovessero arrivare a mettere sul piatto un’offerta da circa 40 milioni di euro l’affare potrebbe andare in porto positivamente. Una somma che la Juventus potrebbe avere a disposizione proprio grazie alla partenza di Cambiaso per il quale i bianconeri chiedono circa 55 milioni di euro al Manchester City ed alle altre pretendenti europee.