Addio Theo Hernandez: il Milan ha bloccato l’erede

Il futuro di Theo Hernandez difficilmente sarà ancora al Milan: il club rossonero ha già scelto il sostituto, ‘bloccato’ l’erede del terzino francese

Era l’estate 2019 quando Paolo Maldini, a Ibiza, incontrò personalmente Theo Hernandez. All’epoca, solo un esubero per il Real Madrid che lo lasciò partire con troppa leggerezza: 20 milioni di euro e la firma con il Milan. Una storia d’amore che ha regalato trofei e soddisfazioni, notti magiche. Ricordi, purtroppo per il popolo rossonero, abbastanza lontani.

Perché da qualche mese a questa parte Theo Hernandez sembra il lontano parente del fenomeno che aveva trascinato la squadra di Stefano Pioli ad uno straordinario 19esimo Scudetto. I rossoneri, dopo la serata da incubo in quel di San Siro contro il Feyenoord, stanno ragionando. Theo sembra sempre più lontano dal rinnovo del contratto in scadenza tra un anno e mezzo, sempre più distante dalla permanenza in maglia rossonera.

E così si parla già del successore del laterale francese. I discorsi riguardanti la sostituzione di Theo Hernandez, durante il prossimo mercato estivo, sembrano già in fase avanzata. Al punto che dalla Spagna sono certi di quello che parrebbe essere il profilo scelto dal Milan per rimpiazzare l’ex Real Madrid: un colpo da urlo per la stagione 2025/26.

Post Theo Hernandez, il Milan ha già scelto

A parlarne in maniera approfondita è ‘Fichajes.net’ che sostiene come il Milan stia metabolizzando la consapevolezza di doversi privare di Theo Hernandez al termine dell’attuale stagione. D’altronde il terzino resta in scadenza il 30 giugno 2026 e le recenti vicissitudini in campo parlano di un rapporto ormai logorato tra il giocatore e l’ambiente.

Il sito spagnolo parla, quindi, del nome considerato perfetto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi per sostituire Theo. Miguel Gutierrez, 23enne terzino mancino cresciuto nella Cantera del Real Madrid e che oggi è considerato uno dei laterali più talentuosi del calcio spagnolo. Con il Girona, infatti, sta impressionando tutti: compresi Ibrahimovic e Moncada. Ecco perché se la strada verso il divorzio con Theo dovesse subire un’accelerata, il Milan si ritroverebbe già pronto con un profilo ben delinato in cima alla lista della spesa. Gutierrez è giovane, di talento e rappresenterebbe un investimento sicuro per il futuro.

Il classe 2001, sotto contratto con il Girona fino all’estate 2027, fino a questo momento ha racimolato 28 presenze tra campionato e coppe con 2 gol e 5 assist vincenti, tra campionato e coppe. Il giocatore, nonostante le probabili resistenze del club spagnolo, potrebbe spingere per una nuova importante avventura in maglia rossonera. Staremo a vedere: il cartellino di Miguel Gutierrez è valutato intorno ai 25 milioni di euro.