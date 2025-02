Esonero Conceicao, ribaltone in casa Milan e decisione presa

Colpo di scena in casa Milan per quello che riguarda il futuro di Sergio Conceicao con l’eliminazione in Champions League ad opera del Feyenoord che potrebbe pesare molto sul suo futuro.

L’uscita agli spareggi di Champions League del Milan potrebbe costare cara a Sergio Conceicao che, al verificarsi di determinate situazioni a fine stagione, potrebbe essere esonerato dal ruolo di allenatore del Milan.

Arrivato sulla panchina del Milan, Sergio Conceicao ha portato subito un trofeo in casa rossonera andando a battere sia la Juventus che l’Inter in Supercoppa italiana. Un grande entusiasmo che si è però spento con il passare delle settimane complici alcuni risultati non soddisfacenti in campionato ma soprattutto le forti delusioni in Champions League arrivate dai ko contro Dinamo Zagabria e Feyenoord, squadre completamente alla portata della formazione rossonera. Ora è tempo di valutazioni per il club che sta cercando di capire cosa fare in ottica futura.

Calciomercato, Conceicao a rischio esonero: le condizioni

Nel caso in cui non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, Sergio Conceicao potrebbe essere esonerato dal ruolo di tecnico del Milan. Arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo minimo per i rossoneri, sia dal punto di vista sportivo che economico con il club che dovrebbe ricorrere alle cessioni di qualche big per ripianare le perdite.

Sergio Conceicao ha firmato un contratto con il Milan fino al giugno del 2026 ma il Milan può decidere di interrompere la collaborazione già a giugno nel caso in cui decidesse di non voler proseguire con l’ex allenatore del Porto. Una decisione che deriverà da quelli che saranno i risultati che il tecnico ed il suo staff riusciranno a mettere insieme da qui a fine stagione tra campionato e Coppa Italia.

Proprio la coppa nazionale è diventata ora un obiettivo principale della stagione rossonera. Nel caso in cui dovesse giungere il secondo trofeo stagionale è probabile che Conceicao possa restare alla guida del Milan anche senza l’accesso alla Champions League. Maignan e compagni attendono di conoscere il proprio avversario in semifinale con la partita tra Inter e Lazio che decreterà chi giungerà tra le prime quattro della competizione insieme ai rossoneri, il Bologna ed una tra Juventus ed Empoli.

Fino a questo momento la società ha dimostrato di seguire le indicazioni del proprio allenatore al quale ha voluto dare massima fiducia anche dal punto di vista del mercato. Con l’arrivo di Conceicao sulla panchina del Milan è stato di fatto sconfessato il mercato estivo con il tecnico portoghese che ha fatto richieste ben precise per quello che riguarda il miglioramento della rosa venendo accontentato sotto tutti i punti di vista.