Esonero Thiago Motta: la Juve ha scelto il grande nemico

Thiago Motta potrebbe avere le ore contate sulla panchina della Juventus: i bianconeri hanno scelto il sostituto, si tratta di un grande nemico

L’eliminazione dalla Champions League ai play-off contro il PSV, soprattutto per il modo in cui è arrivata, ha fatto malissimo alla Juventus e a tutti i suoi tifosi che si aspettavano decisamente qualcosa di meglio dopo la vittoria dell’andata e dopo quella contro l’Inter nel derby d’Italia.

Dopo un buon primo tempo, dove avevano rischiato pochissimo se non nei primi minuti, i bianconeri hanno disputato una ripresa disastrosa, ridando coraggio al PSV che prima l’ha portata ai supplementari e poi è riuscito a trovare il gol qualificazione. Subito dopo la partita sono piovute critiche, anche pesanti, per il modo in cui la Juventus ha interpretato la gara ed per gran parte di tifosi ed addetti ai lavori il principale responsabile dell’eliminazione è Thiago Motta.

Il tecnico bianconero è apparso in evidente difficoltà come la sua squadra nel secondo tempo ed il suo errore più grave è stato quello di non effettuare subito i cambi dopo la rete di Weah che aveva portato il match sull’1-1. Prima del gol del giocatore statunitense, sarebbero dovuti entrare Thuram e Yildiz, ma la rete ha fatto cambiare idea a Thiago Motta, costretto poi a farli dopo il nuovo vantaggio olandese.

La Juventus non è riuscita più a risalire la corrente ed alla fine è stata eliminata, salutando anticipatamente una competizione dove ormai non riesce neanche più ad andare oltre gli ottavi. In tanti hanno chiesto la testa di Thiago Motta al quale la Juventus ha momentaneamente confermato la fiducia, ma le cose potrebbero presto cambiare, considerato che i bianconeri avrebbero già scelto un sostituto a sorpresa, ovvero Roberto Mancini, uno dei grandi nemici dei bianconeri per il suo passato nerazzurro.

Juventus, Thiago Motta esonerato: i bianconeri pensano a Mancini

La Juventus ha confermato, almeno per il momento, Thiago Motta. L’eliminazione dalla Champions League brucia moltissimo ai bianconeri che non hanno voluto, però, prendere decisioni affrettate, ma il tecnico italo-brasiliano sa di non poter sbagliare ed una sua conferma dipende ora dalla qualificazione alla Champions del prossimo anno. Tra i possibili candidati a sostituire Thiago Motta il prossimo anno, la Juventus starebbe anche pensando clamorosamente a Roberto Mancini.

Grande nemico del mondo bianconero per i suoi trascorsi all’Inter, Mancini è in attesa di una nuova proposta dopo l’esperienza disastrosa alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita e la Juventus potrebbe decidere di affidargli la propria panchina. Una scelta che, però, non sarebbe ben vista da grande parte della tifoseria considerate anche alcune dichiarazioni passate dell’ex ct dell’Italia.

Nonostante ciò, Mancini resta nella lista della Juventus e dal punto di vista economico sarebbe decisamente più fattibile rispetto a Zidane, sogno della dirigenza bianconera. Per quanto riguarda l’Italia, invece, oltre a Mancini, nel mirino della Juventus c’è anche Gasperini che potrebbe lasciare l’Atalanta al termine di questa stagione qualora ritenesse concluso il suo percorso a Bergamo