Il bomber nerazzurro vola in Premier League: 60 milioni di euro sul tavolo

60 milioni di euro per il bomber nerazzurro, l’affare può chiudersi in estate: l’attaccante è nel mirino di una big di Premier

Le big di Premier League tornano a guardare con interesse alla Serie A in vista della prossima estate. E nel mirino stavolta finisce quello che da molti è considerato la vera rivelazione di questa stagione, il bomber nerazzurro che sta facendo sognare i suoi tifosi e che, a suon di reti, ha conquistato il cuore di tutti gli appassionati di calcio, oltre che di alcune big inglesi.

Nonostante negli ultimi anni le grandi squadre della Premier abbiano dovuto porre un freno ai propri acquisti, a causa di un fair play finanziario che si è fatto via via più stringente, sono diverse le big che devono necessariamente mettere a segno almeno un grande colpo la prossima estate per rilanciare le proprie ambizioni.

E al momento il primo nome sulla lista della spesa di un paio di grandi d’Oltremanica sembrerebbe essere proprio quello del bomber nerazzurro, esploso definitivamente in questa stagione e in grado di imporsi come uno dei più importanti attaccanti a livello europeo, in grado di fare la differenza sia in campionato che in Europa e di trascinare la propria squadra verso ambizioni quasi impensabili fino a pochi mesi fa.

Colpo da 60 milioni per le big di Premier: nel mirino il bomber nerazzurro

Se è vero che all’Inter sta facendo benissimo, in questa stagione, Marcus Thuram, è un altro il bomber nerazzurro che ha conquistato le attenzioni delle squadre inglesi negli ultimi mesi, a suon di gol e prestazioni straordinarie. E si tratta ovviamente di Mateo Retegui, il capocannoniere della Serie A.

Autore fin qui di una stagione magnifica, fino alla scorsa estate impronosticabile, il nazionale italiano è entrato di prepotenza nel mirino di alcune grandi squadre inglesi, pronte a una vera e propria asta per potersi assicurare quello che, da molti, viene visto come l’attaccante più interessante sul panorama continentale, insieme ai vari Benjamin Seskoi, Alexander Isak e Viktor Gyokeres.

In particolar modo, ad aver manifestato un interesse concreto per l’attaccante di origine argentina, come rivelato da Fichajes.net, sarebbero stati Manchester United e Arsenal, con i Gunners in pole position in questo momento.

La squadra di Arteta è infatti ancora alla ricerca, ormai da anni, di un bomber di livello internazionale che possa permettergli di rivaleggiare ad armi pari con i vari Haaland, Salah e gli altri grandi attaccanti delle rivali per il titolo. E da questo punto di vista il bomber nerazzurro potrebbe rappresentare l’acquisto perfetto, un investimento da circa 60 milioni di euro in grado di accontentare l’allenatore spagnolo e allo stesso tempo di permettere alla Dea una plusvalenza straordinaria.