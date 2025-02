Lookman alla Juventus: accordo con l’Atalanta

La Juventus ha messo nel mirino Lookman, intenzionato a lasciare l’Atalanta al termine della stagione. Giuntoli si è già mosso.

La Juventus, dopo la precoce eliminazione dalla Champions League patita per mano del PSV Eindhoven, sarà ora costretta a rivedere le proprie strategie di mercato. Già scattate, in tal senso, le riflessioni relative alla sessione invernale del mercato: nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è finito Ademola Lookman, intenzionato a lasciare l’Atalanta dopo la lite avuta con il tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match perso contro il Bruges.

L’allenatore nerazzurro, nelle successive interviste, ha definito il nigeriano “il peggior rigorista che abbia mai visto” criticando aspramente la prova da lui fornita. Parole che hanno provocato l’immediata replica del 27enne il quale, su Instagram, si è detto “ferito e rattristato”. I due, nel quartiere generale degli orobici, hanno poi avuto modo di confrontarsi sottoscrivendo, su precisa volontà dei Percassi della dirigenza, una tregua armata fino al termine della stagione. Poi, le parti provvederanno ad avviare le pratiche relative al divorzio.

Il classe 1997, come riportato su ‘X’ dal giornalista Nicolò Schira, nel corso del summit andato in scena a Zingonia ha infatti chiesto la cessione reputando conclusa la propria esperienza a Bergamo. Possibile che la sua carriera prosegua a Torino, alla luce del forte interesse manifestato nei suoi confronti dalla Vecchia Signora. Giuntoli, nelle scorse ore, ha incontrato il procuratore dell’attaccante (autore di 15 reti e 7 assist in 28 apparizioni complessive tra tutte le competizioni) in modo tale da raccogliere informazioni sul suo stato contrattuale.

Mercato Juventus, nel mirino c’è Lookman: la strategia di Giuntoli

Lookman, come noto, è legato all’Atalanta fino al 30 giugno 2026 ed ha rispedito al mittente le varie proposte di rinnovo ricevute fin qui. Una vendita a condizioni di saldo, però, è da escludere visto che la società ha la facoltà di attivare, in qualsiasi momento, l’opzione per il prolungamento annuale presente nell’attuale accordo. La trattativa tra le parti scatterà a breve: a far posto a Lookman nella rosa bianconera potrebbe essere Kenan Yildiz, a rischio cessione nel caso in cui Thiago Motta dovesse fallire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La partecipazione al torneo 25/26 è ritenuta vitale dalla Juventus per una questione di appeal internazionale e, soprattutto, economica. Senza i fondi garantiti dalla kermesse, il club sarà costretto a ricorrere all’autosostentamento e a cedere qualche pezzo pregiato per finanziare i colpi in entrata. E Yildiz è uno dei giocatori con più mercato all’estero.