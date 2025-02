Offerta accettata: la Juve lo regala a Mourinho

Clamorosa decisione da parte della Juventus che ha deciso di accettare l’offerta del Fenerbahce: i bianconeri lo regalano a Mourinho

La sconfitta con conseguente eliminazione dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven ha riacceso i malumori in casa Juventus dove si credeva fosse l’anno buono per superare lo scoglio ottavo di finale.

Invece, i bianconeri hanno dovuto scontrarsi ancora una volta con la dura realtà, venendo eliminati di nuovo in maniera prematura e lasciando parecchio a desiderare. Dopo l’eliminazione, sono subito piovute tantissime critiche nei confronti di Thiago Motta e gran parte della tifoseria ha chiesto già la testa dell’allenatore italo-brasiliano, messosi alla guida della Juventus solo la scorsa estate. I bianconeri, però, hanno fatto orecchie da mercante ed hanno confermato la fiducia in Motta che resterà l’allenatore quantomeno fino a fine stagione.

Appare chiaro, tuttavia, come la stessa Juventus si attenda una svolta non solo nel gioco, ma anche mentale da parte della squadra, apparsa irriconoscibile nel secondo tempo di Eindhoven. Un compito non facile per Thiago Motta che deve anche fare il conto con alcune problematiche che stanno nascendo all’interno dello spogliatoio ed una di queste porta il nome di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è ormai finito dietro a Kolo Muani ed il rapporto con il suo allenatore è ai minimi termini, cosa che lo sta spingendo sempre più verso l’addio. La Juventus non ha intenzione di svenarsi per convincerlo a restare e, secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, sarebbe addirittura pronta a cederlo a prezzo di saldo al Fenerbahce di Mourinho.

Juventus, Vlahovic addio: il serbo vola in Turchia da Mourinho

Salvo ribaltoni, le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic paiono destinate a separarsi la prossima estate. È ormai evidente come tra il club bianconero, Thiago Motta ed il giocatore qualcosa si sia rotto e la relativa facilità con la quale Kolo Muani si è preso la titolarità non ha fatto altro che aumentare le voci sul futuro del serbo. Futuro che potrebbe essere in Turchia dove José Mourinho è pronto ad accoglierlo a braccia aperte al Fenerbahce.

Secondo quanto riportato dal media turco Fanatik, lo Special One avrebbe chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per portare Vlahovic a Istanbul il prossimo anno per sostituire Edin Dzeko, il cui contratto scadrà a giugno. Per l’attaccante serbo – scrive il noto sito turco – la Juventus sarebbe disposta ad accettare anche un’offerta da 25-30 milioni, ovvero ben la metà di quanto chiedeva per lasciarlo partire a gennaio.

I bianconeri hanno intenzione di trattare con il Paris Saint-Germain per prolungare la permanenza di Kolo Muani a Torino e con i 30 milioni del Fenerbahce potrebbero mettere sul piatto un’offerta importante per il club parigino. L’attaccante francese ha conquistato tutti in pochissimo tempo in quel di Torino e tutto fa pensare che il prossimo anno sarà lui il terminale offensivo della squadra, prendendo in maniera definitiva il posto di Vlahovic.