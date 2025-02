Dalla Juve al Liverpool: via libera Luis Diaz

Clamoroso dall’Inghilterra, Luis Diaz può lasciare il Liverpool: dalla Juventus passa ai Reds, rivoluzione nella squadra di Arne Slot

Uno dei grandi protagonisti della stagione del Liverpool, fin qui meravigliosa, è senza dubbio Luis Diaz. L’ala sinistra colombiana in questi mesi è riuscita a fare la differenza, dimostrando di aver raggiunto finalmente la piena maturità. Con 9 gol e 2 assist solo in Premier, l’ex Porto è riuscito a confermarsi come uno dei calciatori più forti nel suo ruolo, e anche per questo in estate potrebbe essere oggetto di importanti sirene di mercato.

Consapevole del rischio di perdere uno dei propri astri, il Liverpool non ha però alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Anzi, starebbe già lavorando al possibile sostituto, o comunque a un colpo in grado di mettere Slot e il suo progetto al riparo da una possibile partenza del colombiano.

In particolare, i Reds avrebbero messo nel mirino una stella della Serie A per poter regalare al tecnico olandese il meritato rinforzo in attacco. E il prescelto potrebbe essere un calciatore di grande interesse anche per la Juventus, a questo punto costretta a virare su un altro obiettivo in vista del prossimo mercato estivo.

Juventus, niente da fare: c’è il Liverpool sul top player della Serie A, cambia tutto

Il piano del Liverpool è chiaro: la priorità potrebbe essere nel prossimo mercato rinforzare la corsia di sinistra d’attacco, mettendosi al riparo da un possibile assalto a Luis Diaz. Dovesse infatti arrivare a quel punto una super offerta del colombiano, sia Slot che la dirigenza potrebbero dare il via libera alla cessione.

E se un calciatore del livello dell’ex Porto interessa a mezza Serie A, compresa la Juventus, è chiaro che un giocatore di quel livello potrebbe muoversi solo per andare in due o tre squadre al mondo in questo momento. Un’élite in cui non sembrerebbe esserci spazio per alcuna italiana.

Un brutto colpo per le italiane, che si vedrebbero così chiudere le porte per un talento della Premier ma al contempo potrebbero vedersi sfuggire da sotto il naso anche uno degli astri più brillanti della nostra Serie A. Il grande obiettivo del Liverpool per l’attacco, in vista di una possibile partenza di Diaz, potrebbe infatti essere proprio Ademola Lookman, come riferito da Fichajes.

Il fuoriclasse nigeriano, già entrato nella leggenda dell’Atalanta per il suo contributo fondamentale alla vittoria della storica Europa League della scorsa stagione, è infatti in totale rottura con il tecnico Gasperini dopo l’eliminazione dalla Champions e sembrerebbe in questo momento destinato alla cessione nel prossimo mercato.

Un affare che ha ingolosito molte squadre italiane, tra cui la Juventus, ma che sembrerebbe aver stuzzicato anche l’interesse di Slot, che vedrebbe proprio nel nigeriano l’attaccante ideale in caso di partenza di Diaz.

Per ora si tratta comunque solo di suggestioni di mercato, maturate dopo l’incredibile botta e risposta tra Lookman e Gasperini. La sensazione netta, però, è che qualcosa si muoverà in estate, e che potrebbe coinvolgere, necessariamente, anche la squadra che si sta avviando a conquistare la propria ventesima Premier.