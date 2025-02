Game over Juventus: salta il primo colpo dell’estate

La Juventus sta cercando di riorganizzarsi dopo il ko in Champions. Giuntoli lavora ad un colpo ma la pista è divenuta impraticabile.

Sta cercando di riorganizzarsi la Juventus, dopo la precoce ed inaspettata eliminazione nei playoff di Champions League. La sconfitta rimediata mercoledì per mano del PSV Eindhoven ha spiazzato il club, facendo sfumare il secondo obiettivo stagionale (considerando anche la mancata conquista della Supercoppa Italiana) e l’incasso di svariati milioni che la dirigenza avrebbe poi utilizzato per finanziare le prossime operazioni in entrata.

Svanita l’opportunità di accedere agli ottavi di finale della competizione europea, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in queste ore ha cominciato a lavorare e a riflettere al fine di individuare le reali priorità in vista dell’estate. Il manager, in tal senso, vorrebbe confermare a Torino Renato Veiga, prelevato in prestito a gennaio dal Chelsea attraverso la formula del prestito oneroso (5 milioni) fino al 30 giugno. Il 21enne portoghese, poco impiegato nella prima parte della stagione dai ‘Blues’, in bianconero è rinato diventando subito un punto di riferimento per i compagni e la tifoseria.

Il classe 2003 si è ambientato subito nella nuova realtà, raccogliendo nel migliore dei modi il testimone lasciato dall’infortunato Gleison Bremer. Un impatto notevole, che ha spinto la Vecchia Signora ad attivarsi subito al fine di provare ad acquistarlo dagli inglesi e trattenerlo così alla Continassa. I contatti tra le parti sono scattati tuttavia le probabilità che la trattativa riesca ad andare in porto risultano decisamente basse.

Mercato Juventus, game over Giuntoli: salta il colpo sperato dal manager

Il motivo è da ricercare nel fatto che i londinesi credono molto nel talento del polivalente lusitano (capace di giocare sia nel ruolo di centrale che in quello di terzino sinistro) e, al momento, non intendono cederlo a titolo definitivo. Per lui, ad esempio, si era fatto avanti anche il Borussia Dortmund tuttavia i 21 milioni messi sul piatto dai gialloneri sono stati rispediti al mittente. Il giocatore, stando a quanto riportato dal sito ‘TBR Football’, a luglio rientrerà quindi alla base dove, salvo sorprese, resterà per l’intera annata 2025-26.

Una tegola per Giuntoli che, di conseguenza, sarà costretto a rivedere i propri piani e spostare altrove i riflettori. Possibile, a questo punto, che il manager torni a farsi avanti per David Hancko a lungo inseguito durante la sessione invernale del mercato. Il 27enne slovacco gradisce il trasferimento ma il Feyenoord continua a chiedere oltre 30 milioni per lasciarlo andare.