Juventus fatta fuori da Mendes, Giuntoli è furibondo

Jorge Mendes mette i bastoni tra le ruote alla Juventus: così Cristiano Giuntoli finisce su tutte le furie, svolta nel mercato bianconero

In attesa di scendere in campo tra poche ore per la sfida con il Cagliari, la Juventus di Thiago Motta deve fare i conti con una lotta serrata per il quarto posto in Serie A. D’altronde, rientrare tra le prime in campionato e qualificarsi per la prossima Champions League sarà di vitale importanza anche in ottica calciomercato.

Un calciomercato che vede i bianconeri attenti ai cambiamenti: in molti, infatti, andranno via durante il mercato estivo. Dusan Vlahovic, in primis. L’attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026 e l’ipotesi rinnovo sembra ormai naufragata. Ecco perché l’arrivo di un nuovo attaccante – magari proprio l’acquisto di Kolo Muani dal PSG – è tra le priorità di Cristiano Giuntoli. Il dt bianconero andrà, però, molto oltre.

Anche la difesa verrà ritoccata, la dirigenza bianconera nonostante gli arrivi di Renato Veiga e Lloyd Kelly sa bene che andranno fatti investimenti importanti. A tal proposito, però, arriva dalla Spagna una rivelazione che non farà felici i tifosi della Juventus. Uno scenario deludente per Cristiano Giuntoli che rischia di dire addio ad uno storico obiettivo della società bianconera.

Juve, niente da fare: vola in Spagna

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ parla di difesa e di quelli che potrebbero essere i cinque obiettivi del Real Madrid nella prossima stagione: un elenco che, da non troppo lontano, riguarda pure la Juventus. Non arrivano buone notizie, infatti, per il mercato bianconero: Giuntoli rischia di rimanere a mani vuote.

Il Real Madrid dopo il grave infortunio di Militao e la corrente emergenza in difesa, ha bisogno di rinforzare pesantemente la retroguardia in vista dell’estate. Carlo Ancelotti e Florentino Perez hanno in mente un grande colpo, costoso e di prospettiva, in grado di regalare nuovamente solidità al reparto arretrato dei ‘Blancos’. Da Saliba dell’Arsenal a van de Ven e Lukeba, passando per Jarrad Branthwaite arrivando fino ad Antonio Silva, stella del Benfica.

Ed è proprio riguardo al gioiello del Benfica, che da mesi è il grande sogno di mercato della Vecchia Signora, che arrivano pessime notizie. Perché le ‘Merengues’ potrebbero presto trattare con Jorge Mendes l’acquisto del 21enne di Viseu, in scadenza nell’estate 2027 con il Benfica. Un interesse, quello del Real Madrid, che mette a serio rischio la candidatura bianconera per l’acquisto di Silva. Il classe 2003, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in Portogallo, ha racimolato 25 apparizioni con 1 rete ed 1 assist vincente.