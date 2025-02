Kean al posto di Vlahovic: clausola pagata

Altro che Dusan Vlahovic: il primo obiettivo del club è diventato Moise Kean, già pronti i soldi per la clausola.

Le possibilità di permanenza di Dusan Vlahovic a Torino si riducono ogni giorno di più. Il centravanti serbo è ormai considerato un’alternativa da Thiago Motta, che tende a preferirgli quasi sempre Kolo Muani, arrivato nello scorso mercato di gennaio dal Paris Saint-Germain. Tuttavia per la Juve non è sostenibile avere in panchina un giocatore su cui è stato fatto un investimento enorme poco più di tre anni fa (80 milioni di euro), che oltretutto percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro l’anno (il più pagato della Serie A).

Ecco perché Giuntoli sta già lavorando per arrivare a una cessione in estate. Vlahovic ha un contratto con i bianconeri fino al 2026 ma l’impressione è che l’addio a giugno sia ormai certo. Tanti tifosi juventini stanno prendendo di mira la società per le scelte fatte la scorsa estate: in molti, infatti, ritengono che sarebbe stata una mossa molto più azzeccata vendere l’ex viola e tenere invece Moise Kean, che sta facendo faville proprio a Firenze.

Stando agli ultimi rumors di mercato pare che un club stia facendo proprio questo, ovvero starebbe virando il proprio interesse da Vlahovic a Kean. Stiamo parlando dell’Arsenal, una delle principali pretendenti dell’attaccante della Juventus che ha finora messo a segno 13 reti in questa stagione. Secondo quanto affermato dal sito CaughtOffside, però, i Gunners starebbero cambiando obiettivo: nel mirino non c’è più Vlahovic ma Kean.

Kean al posto di Vlahovic: il club ha scelto

L’ex Juve può liberarsi in estate grazie a una clausola da 52 milioni di euro presente nel contratto firmato con la Fiorentina. I tifosi dell’Arsenal preferirebbero altri bomber, in particolare Alexander Isak o Benjamin Sesko, ma per entrambi la spesa sarebbe molto più elevata.

Arteta ha già dato l’ok alla dirigenza londinese per provare ad affondare il colpo per Kean, che in questa stagione ha già realizzato 19 reti in 28 presenze in tutte le competizioni con la maglia viola. L’Arsenal deve però fare attenzione alla concorrenza: anche altri club di Premier League hanno messo gli occhi su Kean e sono pronti a pagare la clausola.

Un club molto interessato è il Tottenham – con Paratici che riveste ancora il ruolo di consulente esterno e fa da sponsor per l’attaccante italiano – ma occhio anche all’Aston Villa. L’ex Juve ha avuto un’esperienza in Premier League con l’Everton, non particolarmente fortunata: solo 4 reti in 39 presenze con i Toffees.