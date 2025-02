Raggiungere la Champions per il folle colpo: Ibrahimovic ci vuole provare

Zlatan Ibrahimovic sogna un grande colpo per il Milan in vista della prossima stagione ma sarà necessario che i rossoneri riescano a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

In casa Milan è già tempo di lavorare alla prossima stagione per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che hanno messo nel mirino un grande giocatore che potrebbe innalzare il livello di qualità e di esperienza internazionale della squadra.

Il fallimento in Champions League sta portando la dirigenza del Milan a valutare nuovi cambi nella rosa in vista della prossima estate. Sono diversi i giocatori che potrebbero salutare la squadra alla fine del campionato con il club pronto a reinvestire sul mercato per provare ad andare a colmare quelle lacune che la squadra ha messo in mostra in diversi momenti della stagione. Ibrahimovic avrebbe già individuato un giocatore che può migliorare l’organico ma per arrivarci sarà necessario arrivare tra le prime quattro del campionato e partecipare di nuovo alla massima manifestazione continentale.

Calciomercato, Ibrahimovic sogna il grande colpo per il Milan

Nel mirino di Zlatan Ibrahimovic è finito Matthijs De Ligt, centrale difensivo del Manchester United che, come tutto il resto della squadra inglese, sta facendo grande fatica in questa stagione rischiando di restare fuori dalle coppe europee.

Il centrale difensivo non è riuscito ad integrarsi al meglio in Premier League e per lui potrebbe profilarsi un nuovo trasferimento durante la prossima estate. Il Milan, per volere in primis di Zlatan Ibrahimovic, sarebbe pronto a fare un tentativo per cercare di riportare il classe 1999 in Serie A dopo la sua avventura con la maglia della Juventus.

Un colpo che andrebbe a migliorare il reparto difensivo del Milan che in questa stagione ha fatto fatica a trovare la coppia titolare alternando più volte il binomio di centrali. Il Manchester United chiede circa 45 milioni di euro per il cartellino del difensore olandese ma il Milan proverà a strappare un prestito con obbligo di riscatto per abbassare poi le richieste del club inglese in vista dell’estate del 2026 quando potrà essere pagato circa 38 milioni.

Una somma che il Milan potrebbe raggiungere con la partenza di due dei centrali attualmente presenti in rosa. Sia Tomori che Thiaw sembrano essere finiti sul mercato con i rossoneri che vorrebbero 25 milioni di euro sia per l’inglese che per il tedesco. Nel caso in cui dovessero andare in porto entrambe le cessioni il Milan potrebbe dare l’assalto all’ex Juve che andrebbe a comporre la coppia titolare con Pavlovic.