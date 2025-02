Se lo riportano a casa per soli 9 milioni: Ibra è furibondo

Il Milan rischia di perdere una pedina molto importante e di prospettiva per soli 9 milioni di euro: Zlatan Ibrahimovic è andato su tutte le furie per l’accaduto

I rossoneri hanno fatto un mercato di gennaio importante, ma vogliono anche investire in estate per potenziare la rosa e rilanciare il proprio progetto, magari con un altro allenatore. Nel frattempo bisogna fare attenzione a proteggere i gioielli che rischiano di essere scippati.

C’è un Milan che va e uno che probabilmente sta per salutare. La rosa rossonera è spaccata in due, tra chi crede ancora nel progetto e chi ha già deciso di essere arrivato al capolinea della propria avventura italiana. Rafa Leao e Theo Hernandez sono i principali indiziati a lasciare Milanello fra pochi mesi, ma attenzione anche ad altri interpreti come Tomori, Pulisic e lo stesso Loftus-Cheek. In estate servirà quasi una mini rivoluzione, probabilmente orchestrata da un nuovo allenatore, visto che Sergio Conceiçao è anch’esso fortemente in bilico.

Theo ha rovinato tutto contro il Feyenoord e nonostante le scuse nello spogliatoio, il suo destino è segnato. Da quella parte sta crescendo bene la stellina di Alex Jimenez, che come Hernandez proveniva dal Real Madrid e che la precedente gestione di Massara e Maldini era riuscita a scovare e strappare ai Blancos. Il classe 2005 si è inserito velocemente tra i grandi, passando un brevissimo periodo di apprendistato con il Milan Futuro. Oggi è quasi un titolare e sarebbe davvero delittuoso perderlo.

Il Milan rischia di perdere Jimenez per 9 milioni: il Real Madrid lo rivuole

Zlatan Ibrahimovic, già qualche girono fa, ha parlato molto bene di Jimenez, sottolineando come: “In estate dicevo che era il vice Theo. Poi con pazienza è arrivato e ora è presente. C’è questa clausola per il Real, abbiamo un buon rapporto con loro. Non ci sono discussioni oggi”.

Il problema, infatti, è che il Real Madrid mantiene sul cartellino del ragazzo la possibilità di un riscatto a 9 milioni di euro la prossima estate, che possono salire a 12 milioni nell’estate del 2026. Una doppia clausola di recompra che i rossoneri vorrebbero abolire, magari versando un’altra quota a giugno per “sbloccarlo”. L’idea sarebbe quella di puntare proprio sullo spagnolo per sostituire il sempre più probabile partente Theo Hernandez, con una soluzione giovane e futuribile e già in casa. Vedremo se dalle parti del Santiago Bernabeu saranno d’accordo.