“Campionati falsati”: denuncia ufficiale da Juventus e Napoli

Gli ultimi campionati della Serie A sono stati falsati dalla FIGC: arriva la denuncia ufficiale su Juventus e Napoli che scuote i tifosi

La notizia della richiesta di rinvio a giudizio del presidente Aurelio De Laurentiis e del Napoli stesso da parte della Procura di Roma nell’ambito dei casi riguardanti le operazioni Osimhen e Manolas è divenuta motivo di forti discussioni.

In molti si sono fatti la loro opinione sulla vicenda e adesso c’è chi chiede che gli azzurri vengano puniti allo stesso modo di quanto accaduto alla Juventus e chi, invece, si auspica una semplice multa senza andare a riscrivere la classifica, che sia di quest’anno o del prossimo. Il patron romano è accusato di falso in bilancio in relazione alle operazioni riguardo i giocatori sopracitati e, qualora dalle carte della Procura di Roma emergessero nuovi fatti, anche la Procura FIGC potrebbe riaprire tutto.

Sebbene il Napoli sia stato già assolto per tali operazioni in passato, l’emergere di nuovo prove potrebbe rovinare gli azzurri che potrebbero fare la fine della Juventus, punita a suo tempo con ben 10 punti di penalizzazione, una multa salata e l’esclusione dalle coppe europee. Una punizione che sarebbe oltremodo severa per molti, tra cui per il giornalista e scrittore di fede bianconera Graziano Carugo Campi.

Tramite il proprio profilo X, il giornalista prima ha fatto sapere che il Napoli meriterebbe solo una multa, come la meritava anche la Juventus e poi ha lanciato una forte accusa alla FIGC, indicata come vera colpevole di tale situazione

Napoli e Juventus penalizzate: Campi attacca la FIGC

Due anni fa per il caso plusvalenze fittizie la Juventus subì una dura penalizzazione, venendo anche esclusa dall’UEFA dalle coppe europee ed ora la stessa sorte potrebbe toccare al Napoli, qualora dalle carte della Procura di Roma emergessero nuovi elementi che andrebbero a costruire un altro impianto accusatorio. Una situazione che Graziano Carugo Campi si augura non si verifichi e tramite il suo profilo X non ci ha pensato due volte nell’attaccare la FIGC per quanto accaduto sia in passato che adesso.

Per il giornalista e scrittore di fede bianconera la colpa di questo caos è della FIGC che non ritiene scusabile, diversamente dalle squadre. Campi ha fatto capire come doveva essere fin da principio compito della Procura federale nel tenere d’occhio i movimenti delle due squadre ed invece la giustizia sportiva si è mossa a velocità alterne, falsando il campionato 2022-2023 e rischiando di falsare anche quello del 2025-2026.

Un’accusa forte quella di Campi che ha visto nella FIGC la principale colpevole della situazione e responsabile del declino del calcio italiano. In molti si sono trovati concordi con il giornalista e scrittore, mentre altri lo hanno attaccato, facendogli notare come ormai ci sia un precedente abbastanza chiaro in relazione alla penalizzazione del Napoli. Insomma, tale argomento farà ancora discutere e parecchio nei prossimi mesi, almeno fino a quando non ci saranno novità.