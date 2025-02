Flop portoghese, ecco Allegri: lo spogliatoio l’ha cacciato

Altro ribaltone nella big, lo spogliatoio ha fatto fuori il portoghese: al suo posto può arrivare Max Allegri, sta succedendo davvero

Altro ribaltone in arrivo. Il tempo è quasi scaduto per il portoghese, e intanto Max Allegri comincia a scaldare seriamente i motori. Per l’ex tecnico della Juventus potrebbe essere infatti già arrivato il momento di tornare in panchina, dopo meno di un anno di riposo. La situazione sta precipitando e sono in molti a ritenere necessario un suo arrivo immediato per non rischiare un crollo ancora più fragoroso nel finale di stagione.

Accostato con forza anche alla panchina di una big italiana, il Milan, sua ex squadra in questa stagione caduta in disgrazia nonostante il lavoro di due tecnici portoghesi di primissimo piano, come Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, in realtà Allegri sembra sempre più dirottato verso la Premier League.

In questo periodo di pausa forzata, secondo i bene informati, avrebbe infatti cercato di rafforzare il suo inglese, in vista di un’avventura nel campionato più ricco e affascinante del mondo.

E il momento del suo approdo in Premier sembrerebbe ormai davvero vicino, visto che il suo nome è stato avvicinato con forza nelle ultime settimane a quello di una big in caduta libera, bisognosa di un tecnico della sua esperienza per poter cercare di invertire una rotta decisamente pericolosa.

Max Allegri torna in panchina, una big inglese può puntare su di lui: avventura in Premier per l’ex Juventus

Nonostante in Italia siano almeno un paio le tifoserie che scommetterebbero volentieri su un ritorno in panchina dell’allenatore livornese per poter cercare di dare una svolta a una stagione fin qui decisamente sotto le aspettative, a quanto pare il futuro di Allegri potrebbe essere davvero in Premier.

Tra le tante grandi del calcio europeo in crisi, non ce n’è infatti nessuna come il Manchester United. Nonostante il cambio in panchina di qualche mese fa, i Red Devils non sono in alcun modo riusciti a cambiare passo, e adesso c’è chi è pronto a scommettere che anche il tempo di Ruben Amorim sia quasi scaduto.

Stando a quanto riferito da Mick Brown, ex capo scout dello United, ai microfoni di Football Insider, la fiducia nei confronti del portoghese sarebbe infatti quasi scaduta.

E anzi, a rendere ancora più pericolante la sua posizione, sarebbe stata una sorta di ‘ribellione’ dei senatori dello spogliatoio, decisamente scontenti per la sua gestione e per il tipo di lavoro che l’ex allenatore dello Sporting ha provato a imporre.

Anche per questo motivo si stanno facendo sempre più strada i nomi di possibili sostituti, e nella rosa dei candidati cui la dirigenza starebbe pensando c’è anche Allegri. Resta da capire se il tecnico ex Juventus sarà disposto a entrare in corsa o se invece preferirà rinviare ogni tipo di discorso alla prossima estate, ipotesi non del tutto improbabile.