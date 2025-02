Lookman al posto di Leao: la Juve trema

Il futuro di Ademola Lookman appare lontano dall’Atalanta con l’attaccante nigeriano che potrebbe salutare i bergamaschi alla fine del campionato in corso.

La discussione con Gian Piero Gasperini avvenuta alla fine della partita di Champions League contro il Bruges per via del calcio di rigore calciato da Lookman potrebbe aver segnato la fine dell’esperienza in nerazzurro dell’attaccante.

La punta avrebbe chiesto alla società di poter cambiare aria alla fine della stagione in corso per tentare un’avventura in una delle tante big che hanno messo gli occhi su di lui. Già durante la scorsa estate la punta fu molto vicina al PSG tanto da restare fermo negli allenamenti per un periodo salvo poi decidere di proseguire la sua carriera all’Atalanta e abbandonare l’idea di trasferirsi a Parigi. Ora sono molte le squadre pronte a fare un tentativo in estate tra cui anche la Juventus che ha subito preso informazioni sul talento nigeriano della squadra bergamasca. In queste ultime ore, però, giungono notizie non confortanti per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, giungono brutte notizie per Lookman

Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, il Barcellona si sarebbe inserito in maniera decisa nella corsa ad Ademola Lookman pronto a lasciare la pista Rafael Leao e puntare tutto sull’attaccante dell’Atalanta per sistemare il proprio reparto offensivo.

I blaugrana sono da tempo sulle tracce della punta portoghese del Milan avendo fatto un tentativo già durante la scorsa estate senza però avere successo. La notizia della sempre più probabile separazione tra Lookman e l’Atalanta ha portato però gli spagnoli a puntare tutto sul nigeriano che andrebbe a mettere un’altra freccia all’arco a disposizione di Flick che è alla ricerca di attaccanti veloci che possano integrarsi al meglio nel suo stile di gioco.

Con un contratto fino al 2026 con l’Atalanta, Lookman partirà con ogni probabilità ad un prezzo intorno ai 50 milioni di euro. I bergamaschi non possono tirare troppo sul costo del cartellino per via della scadenza in programma tra poco più di un anno con il rischio concreto di perdere poi una stella del genere a parametro zero nel 2026.

La speranza dei Percassi è quella di riuscire a scatenare un’asta per l’attaccante che firmò la tripletta decisiva in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen con la Juventus, il PSG e diverse squadre di Premier League pronte ad inserirsi nella corsa alla punta per provare a contrastare l’interesse del Barcellona.