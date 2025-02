Milan, ultimatum Ibrahimovic: solo ad una condizione

E’stata una settimana terribile per il Milan. Per Ibrahimovic e la dirigenza rossonera hanno già dato l’ultimatum

Si può dire, senza ombra di dubbio, che la settimana appena trascorsa è stata tra le peggiori nella storia recente del Milan. Alla deludente eliminazione dalla Champions League contro un Feyenoord in grande emergenza, è seguita la pesantissima sconfitta in campionato contro il Torino che ha complicato ulteriormente la rimonta verso il quarto posto.

Con la Juventus quarta e a +8 dai rossoneri, il Milan si giocherà il tutto per tutto in questa settimana con quelle che, a questo punto, diventano le partite più importanti della stagione ovvero il recupero di campionato contro il Bologna di giovedì e il successivo scontro diretto con la Lazio di domenica prossima. Due match che il Milan non può assolutamente permettersi di sbagliare per continuare a lottare per quello che è diventato (insieme alla Coppa Italia) il grande obiettivo della pazza stagione dei rossoneri.

Milan, c’è l’ultimatum a Conceicao: solo a una condizione

All’indomani del ko di Torino, seguito dall’ennesima contestazione stagionale della tifoseria, la dirigenza ha ribadito la propria fiducia a Sergio Conceicao, confermando quanto aveva precedentemente dichiarato Ibrahimovic in occasione della consegna del Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia. Una fiducia comunque a tempo quella per l’allenatore lusitano, anche lui consapevole che la sua permanenza al Milan passa esclusivamente dal raggiungimento del quarto posto in campionato, una sorta di ultimatum che vale anche per il futuro in rossonero di alcuni dei big in organico.

Che il futuro di Conceicao sia in bilico lo confermano anche i rumors emersi subito dopo il ko di Torino che accreditano, addirittura, la possibilità che il tecnico non possa nemmeno concludere il campionato in caso di ulteriori passi falsi con Bologna e Lazio. Un’ipotesi che, qualora dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un unicuum nella storia del Milan che mai ha esonerato due allenatori in una stagione.

Al momento, comunque, Conceicao ha ancora il destino nelle sue mani. Passa tutto, di fatto, dalle prossime due partite che stabiliranno se il Milan può continuare ancora ad inseguire il quarto posto oppure vivrà un’ultima parte di stagione anonima almeno in campionato, in vista di una nuova rifondazione in estate nella quale non è affatto da escludere l’addio di alcuni calciatori (Hernandez e Leao su tutti), protagonisti assoluti della rinascita rossonera a inizio decennio.

Intanto, per Conceicao, è arrivata un’altra brutta notizia. Contro Bologna e Lazio non dovrebbe essere disponibile Kyle Walker. L’esterno inglese ha subito un infortunio muscolare nel corso del match con il Feyenoord che lo costringerà a un ulteriore stop dopo quello contro il Torino. Al suo posto, giocherà di nuovo Alex Jimenez, uno dei migliori nella debacle di sabato scorso.