Rapporto teso con la Juventus e Motta, può chiedere la cessione a luglio

Alla Juventus, può scoppiare un nuovo caso: rapporto con ideale con Thiago Motta, il giocatore può partire tra qualche mese

Non sta andando nel migliore dei modi, fino a questo momento, l’avvio del nuovo ciclo in casa Juventus. I bianconeri hanno dato luogo a una rivoluzione che di certo ha bisogno del suo tempo per attecchire e per dare risultati, ma si sperava, complessivamente, in qualcosa di meglio fin qui. La squadra si è espressa in campo in modo troppo altalenante e sono già arrivate le prime cocenti delusioni.

Se si poteva relativizzare, in qualche modo, il fatto di essere usciti presto dalla corsa scudetto, l’eliminazione dalla Champions prima degli ottavi è altra questione. L’ambiente Juventus si aspettava molto di più e la perdita in termini economici e di prestigio è considerevole, oltre a una certa botta per il morale.

Ora va dato tutto per raggiungere almeno il quarto posto in campionato, per ritornare nell’Europa che conta. Non riuscirci significherebbe una stagione di fatto fallimentare, dunque adesso Thiago Motta e soci sono tutti sotto esame. Il tecnico si gioca la conferma e ha bisogno di ottenere, sul campo, risultati importanti, possibilmente trovando in maniera definitiva quella quadra dal punto di vista del gioco che fino a questo momento è stata trovata soltanto in maniera estemporanea.

Una scomoda eredità dalla notte di Champions a Eindhoven, comunque, è un certo nervosismo in squadra, emerso dai battibecchi di Thiago Motta con alcuni giocatori. E anche uno dei big potrebbe, per questo motivo, dire addio al termine della stagione.

Juventus, scenari di addio per Kenan Yildiz: troppe panchine e un “sacrificio” necessario sul mercato

Non sta vivendo un momento brillantissimo Kenan Yildiz, spesso finito in panchina ultimamente. Una scelta tecnica e tattica da parte di Thiago Motta per dare probabilmente un maggiore equilibrio alla squadra, ma il talento turco non ci sta affatto.

I giornalisti Mirko Nicolino e Nicolò Schira fanno il punto della situazione riferendo che filtrano malumori dall’entourage di Yildiz e da parte dello stesso giocatore. Che di questo passo potrebbe davvero chiedere di essere ceduto. Oltretutto, in questi giorni è filtrata la notizia secondo cui in caso di mancata qualificazione in Champions, il primo sacrificato sarebbe proprio Yildiz, cercando di ottenere una cifra di almeno 80 milioni dalla sua vendita.