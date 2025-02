Vlahovic già venduto: 40 milioni di euro

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione, ormai è certo: la cifra da incassare per la sua cessione per il club bianconero, ecco l’accordo

Sono già in vista, per la fine della stagione, altri cambiamenti importanti per la Juventus, dopo quelli già vissuti di recente dal club bianconero. Sul mercato, ancora una volta, la Vecchia Signora affronterà una rivoluzione, con vari volti destinati a lasciare Torino. Uno di questi sarà sicuramente Dusan Vlahovic.

Che la strada fosse già tracciata per l’addio tra il bomber serbo e il club bianconero, si era intuito nei mesi precedenti, con la distanza sempre più ampia per il rinnovo di contratto, che già appariva piuttosto difficile. Un rinnovo che adesso è totalmente da escludere e con l’indizio definitivo dell’uscita di Vlahovic dai piani della società con le panchine in serie all’arrivo di Kolo Muani. Contro l’Inter, addirittura, il serbo non era stato nemmeno mandato a scaldare. Ingresso in campo invece ad Eindhoven, nella notte dell’eliminazione Champions, anche sfortunato per lui con un palo che avrebbe potuto cambiare i destini della squadra di Thiago Motta.

La Juventus non punta più su Vlahovic, è evidente, e a questo punto si consumerà un lungo addio nelle prossime settimane. Cercando, per quanto possibile, di lasciarsi un bel ricordo a vicenda prima di salutarsi. E nell’ottica della società, in vista dell’estate, a un anno dalla scadenza del contratto, provando a ottenere la cifra migliore possibile per la cessione, per evitare un nuovo caso Chiesa.

Vlahovic lascia la Serie A e va in Inghilterra, lo aspetta l’Arsenal

40 milioni potrebbero essere un vero affare per la Juve e a versarli potrebbe essere l’Arsenal, stando a quanto riportato in Inghilterra da ‘Caughtoffside’.

I ‘Gunners’, non è un mistero, sono da tempo alla ricerca di un numero 9 di alto livello, per poter dare l’assalto definitivo alla Premier League e magari anche alla Champions. Ci sono tanti nomi sul taccuino di Arteta. Ma le opzioni prioritarie, come Isak e Gyokeres, costano decisamente tanto e non appare facile arrivare a mettere le mani su di loro.

Ecco perché per i londinesi spendere circa 40 milioni per Vlahovic sarebbe da ritenere un buon compromesso, essendo disposti a versare anche qualcosa in più rispetto alla valutazione che la propria squadra mercato fa del giocatore. Gli elementi vanno in direzione di un affare che può fare comodo a tutti.