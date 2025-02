Conceicao verso l’esonero, il nuovo allenatore era fermo da un anno

Sergio Conçeiçao a rischio esonero dopo il nuovo flop del Milan a Torino: lo sostituisce un allenatore fermo da un anno

La stagione del Milan continua ad essere molto complicata e neppure il cambio di panchina, con Sergio Conçeiçao che ha preso il posto di Paulo Fonseca, ha sortito gli effetti sperati, ma ha peggiorato invero le cose.

I rossoneri non hanno fatto alcun miglioramento da quanto l’allenatore portoghese ex Porto si è seduto sulla loro, ma sono addirittura regrediti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, in campionato è arrivata una nuova disfatta contro il Torino, uscito vittorioso dal match per 2-1, e tale sconfitta rischia di avere un impatto devastante a livello mentale per il Milan che proprio non riesce a rialzare la testa.

Conçeiçao è apparso in evidente difficoltà sia in Champions che nelle ultime giornate di campionato, sbagliando spesso e volentieri i cambi risultati poi determinanti in negativo. Il tecnico portoghese era partito bene con la vittoria in Supercoppa, ma quest’ultima pare sia stata solo un fuoco di paglia e l’ultima debacle metta a rischio la sua posizione. La sensazione che si ha è che prima della sosta Conçeiçao si giochi il posto nelle prossime tre partite.

In caso di esonero, il Milan dovrebbe scegliere il terzo allenatore in un anno, cosa rara per un club blasonato come quello rossonero. Secondo quanto riportato dal noto talent scout Michele Fratini a “Ti Amo Calciomercato”, trasmissione YouTube in onda sul canale di Calciomercato.it, il prossimo allenatore dei rossoneri potrebbe essere, in maniera del tutto clamorosa, Jurgen Klopp.

Milan, Conçeiçao fatto fuori: Klopp in pole per sostituirlo

Ad un anno dal suo addio al Liverpool, per Jurgen Klopp sembra essere tornato il momento di rientrare in gioco. Secondo quanto dichiarato dal noto talent scout Michele Fratini nel corso della trasmissione “Ti Amo Calciomercato”, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, il tecnico tedesco potrebbe sbarcare in Serie A per prendere il posto di Sergio Conçeiçao sulla panchina del Milan.

Fratini ha fato sapere come pensare all’approdo del tecnico tedesco al Milan non sia assolutamente utopistico: “Secondo me potrebbe arrivare, e non è fantacalcio, Jurgen Klopp. E’ sempre stato un grande manager sia al Borussia Dortmund che al Liverpool. Con questo nuovo ruolo di management potrebbe – uso il condizionale – arrivare a Milano” ha dichiarato, aggiungendo come con lui non solo porterebbe un grande bagaglio pieno di esperienza, ma anche un partner importante come la Red Bull.

Da qualche mese, infatti, Klopp è divenuto uno degli uomini del colosso austriaco ricoprendo il ruolo di Global Head of Soccer, ovvero il responsabile delle squadre dell’universo Red Bull. Di recente, il tecnico tedesco è stato in Brasile per supervisionare il Red Bull Bragantino, mentre due settimane fa è stato in Giappone per il debutto della nuova squadra entrata a far parte dell’universo Red Bull, il RB Omiya Ardija, club militante nella J2 League, la Serie B giapponese.

L’arrivo di uno come Klopp, come spiegato anche da Fratini, sarebbe un upgrade enorme per il Milan che avrebbe alla guida un allenatore navigato e di grande esperienza internazionale.