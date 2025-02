L’indagine si riapre davvero: adesso il Napoli è nei guai seri

Guai giudiziari in vista per l’ex capolista della Serie A. L’indagine a carico del Napoli di De Laurentiis si riapre davvero

Si interrompe a 10 la striscia risultati utili consecutivi (7 vittorie e 3 pareggi) del Napoli. Gli azzurri sono stati sconfitti dal Como, al ‘Sinigaglia’, per 2-1. Un ko che costa loro la testa della classifica. Per la contemporanea (sofferta) vittoria, a ‘San Siro’, contro il Genoa, infatti, l’Inter guida la classifica di Serie A con un punto di vantaggio sugli azzurri.

Non solo. Gli uomini di Antonio Conte devono anche guardarsi alle spalle visto che l’Atalanta, che ha seppellito l’Empoli sotto 5 gol, è a soli due punti di distanza. Insomma, s’infiamma la lotta scudetto che vede ora in ballo tre club, con sullo sfondo il big match Napoli-Inter, al ‘Maradona’, in calendario il 1° marzo con fischio d’inizio alle ore 18.00.

Ma a non far dormire sonni tranquilli ai tifosi partenopei è anche il rinvio a giudizio, chiesto dalla Procura della Repubblica di Roma, per Aurelio De Laurentiis, il suo braccio destro, Andrea Chiavelli, e lo stesso club azzurro per falso in bilancio per il triennio 2019-2021.

Per la cronaca, la giustizia sportiva si è pronunciata nell’aprile 2022 prosciogliendo il Napoli e Aurelio De Laurentiis dagli illeciti relativi alle plusvalenze fittizie nell’ambito della compravendita di Kostas Manolas, Amadou Diawara e Victor Osimhen. Ragion per cui, in ossequio al brocardo ‘ne bis in idem‘, ossia non si può essere giudicati due volte per lo stesso reato, il Napoli non rischia nulla dal punto di vista sportivo. Tuttavia, secondo un esperto di diritto sportivo, la Procura Federale potrebbe riaprire l’indagine: guai in vista, dunque, per il club azzurro.

Avv. Pierfilippo Capello: “È successo già alla Juventus”

I legali del patron azzurro si dicono fiduciosi. Del resto, nella memoria difensiva De Laurentiis sostiene che il Napoli grazie alla propria solidità economica non avrebbe avuto alcun motivo per ricorrere a simili artifici contabili.

Dunque, il Napoli, come si suol dire, è in una botte di ferro quanto alla riapertura del fascicolo da parte della Procura Federale. Non proprio secondo Pierfilippo Capello, avvocato e docente di diritto sportivo presso l’Università degli Studi di Pavia.

Interpellato da calciomercato.it, il figlio di Don Fabio ha ricordato un precedente che non depone a favore del club azzurro: “È successo già alla Juventus. Sono stati assolti dalla giustizia sportiva, ma grazie all’inchiesta penale della Procura di Torino, e con nuove prove, la Procura federale chiese la revisione del processo proprio per questioni bilancistiche”.

Dunque, non solo la lotta per il tricolore è apertissima ma lo è anche la partita giudiziaria che vede coinvolto il Napoli e che potrebbe essere decisiva quanto il big match al ‘Maradona’ il prossimo 1° marzo.