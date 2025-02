Mancini alla Juventus: capolinea Thiago Motta

Roberto Mancini alla Juventus, ipotesi di calciomercato che si sta facendo sempre più insistente: l’attuale allenatore a rischio, le ultime

Negli ultimi tempi, la Juventus ha vissuto diversi cambiamenti epocali, e la sensazione è che non sia finita qui, tutt’altro. Non solo perché si prevede un’altra piccola rivoluzione di calciomercato nel parco giocatori, in estate, per continuare a plasmare la rosa per renderla competitiva ai massimi livelli in campo nazionale e internazionale. I cambiamenti potrebbero riguardare anche la guida tecnica, con Roberto Mancini improvvisamente in pole position.

L’ex Ct della Nazionale era già stato accostato in passato, in più occasioni, ai colori bianconeri. Adesso, la situazione potrebbe essere particolarmente favorevole per concretizzare questo matrimonio. Mancini è alla ricerca di una panchina prestigiosa, dopo la deludente esperienza come Ct dell’Arabia Saudita. Gli estimatori non gli mancano, l’idea di tornare in Serie A lo stuzzicherebbe non poco. E la Vecchia Signora potrebbe essere il palcoscenico ideale.

Il club, dal canto suo, nonostante la fiducia fin qui manifestata nei confronti dell’attuale allenatore sta iniziando a vagliare le alternative. Thiago Motta non è così saldo in panchina e le indiscrezioni degli ultimi giorni lo confermerebbero. Pesa per l’allenatore italobrasiliano aver fallito l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, un obiettivo stagionale che aveva una certa importanza. Ecco perché, dunque, secondo diversi insider di mercato sul web la Juventus avrebbe già contattato Roberto Mancini per la prossima stagione, in vista di un avvicendamento che sarebbe piuttosto significativo.

Juventus, per Thiago Motta il quarto posto non basta: hanno già deciso

Non c’è solo Mancini tra i papabili per la panchina, si vocifera anche di un incontro con Zidane. Quello che appare chiaro, in ogni caso, è che per Thiago Motta guadagnare la conferma sarà complicato.

In campionato, la sua Juventus è giunta alla quarta vittoria consecutiva, è vero, ed è tornata al quarto posto in solitaria, dunque in questo momento in linea con l’obiettivo stagionale. Ma il progetto Motta in termini di gioco fatica a decollare e prende sempre più piede la scuola di pensiero secondo cui una Juve di nuovo in Champions non basterebbe al tecnico. Giuntoli e i piani alti vorrebbero una figura diversa, capace di una maggiore esperienza in campo internazionale e nella gestione di pressioni elevatissime, come per l’appunto potrebbe essere Mancini.