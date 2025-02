Ora Maignan può partire, il sostituto arriva dalla Serie A

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan in estate: la società rossonera ha già trovato il sostituto del portiere francese.

Il Milan è affondato anche a Torino rendendo la corsa Champions sempre più complicata. Con il ko subito dai granata i rossoneri sono infatti scivolati a otto punti dal quarto posto: ora diventa obbligatorio vincere il recupero contro il Bologna, in programma giovedì al Dall’Ara, per non compromettere definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Non è sicuramente un momento facile per Conceicao e i suoi uomini: alcuni di loro appaiono in evidente difficoltà, tra cui anche elementi che fino a qualche tempo fa erano considerati delle vere e proprie colonne. Uno di quelli che sta deludendo di più è sicuramente Mike Maignan: il rendimento del portiere francese in questa stagione è decisamente più basso rispetto agli anni precedenti.

Anche nel match contro il Torino l’ex Lille è stato protagonista in negativo: il suo rinvio addosso a Thiaw ha causato l’autogol del difensore e il vantaggio granata dopo soli 5 minuti. Sono in molti a chiedersi dove sia finito quel ‘Magic Mike’ che pareva insuperabile specialmente nell’anno dello scudetto.

Maignan via! Il Milan ha già il sostituto

Il suo contratto con il Diavolo scade nel 2026: da tempo le parti sono al lavoro per provare ad arrivare a un rinnovo fino al 2028. L’entourage del giocatore chiede 5 milioni di euro all’anno (attualmente percepisce 2,8 milioni di euro a stagione): fino a qualche tempo fa la dirigenza rossonera sembrava propensa ad accontentare Maignan ma dopo le prestazioni degli ultimi mesi sono in corso delle riflessioni in casa Milan.

Il sospetto è che se non si dovesse arrivare a un nuovo accordo entro i prossimi mesi la possibilità di una cessione in estate diventerebbe molto concreta. Ma chi potrebbe arrivare al posto del portiere transalpino? Stando agli ultimi rumors sembra che il Milan abbia già individuato il sostituto in Serie A.

Stando alle indiscrezioni il candidato numero uno a prendere il posto di Maignan è proprio Vanja Milinkovic-Savic, grandissimo protagonista nell’ultimo match di campionato che ha visto il Milan soccombere contro il Torino. Il serbo ha parato il rigore calciato da Pulisic ed è stato poi protagonista di salvataggi prodigiosi su Gimenez e Reijnders. Una prestazione gigantesca che ha ulteriormente convinto la dirigenza rossonera: il numero uno serbo può lasciare i granata per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro.