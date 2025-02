Telenovela Osimhen finita: hanno pagato la clausola

Svolta nel futuro di Victor Osimhen, adesso la telenovela è davvero finita: clausola pagata, scelta la sua nuova destinazione

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere finalmente a una svolta. Impegnato a mettersi in mostra in una squadra di grande tradizione come il Galatasaray, ma in questo momento ai margini del calcio europeo, a quanto pare il bomber nigeriano potrebbe essere riuscito a convincere una big a puntare su di lui. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, almeno un club potrebbe infatti essere disposto a pagare la sua clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Anche se mancano ancora conferma ufficiali, una notizia del genere potrebbe rivelarsi entusiasmante per tutte le parti in causa, dal giocatore, desideroso di trovare maggiore stabilità per il proprio futuro, al Napoli, che ha invece bisogno di liberarsi definitivamente dell’ex bomber tricolore per mettere a segno almeno un colpo in grado di alzare il livello della squadra.

E la sensazione, stando a quanto rivelato da alcune fonti, è che le percentuali di un trasferimento di Osimhen in una big europea siano in questo momento davvero molto alte, addirittura del 95%, con pochi ostacoli ancora da superare per poter rendere la notizia ufficiale al 100%.

Victor Osimhen, clausola pagata e addio Napoli: ecco dove giocherà

Stando a quanto riferito da TeamTalk, è il Manchester United in questo momento la squadra più interessata a Victor Osimhen. Big europea in totale decadimento in questa stagione, lo United ha voglia di rilanciarsi ad altissimi livelli, e per farlo è pronta all’ennesima rivoluzione in attacco.

A quanto pare, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee hanno infatti esaurito i bonus a loro disposizione, e Ruben Amorim per la prossima stagione avrebbe deciso di puntare su un profilo diverso, come quello del nigeriano, per far fare un salto di qualità alla propria rosa.

Grande protagonista a Istanbul in questa stagione, Osimhen ha fin qui collezionato 20 gol in 25 presenze. Abbastanza per convincere lo United a puntare con forza su di lui, a costo di pagare la clausola, comunque onerosa, da 75 milioni di euro.

Restano comunque alcuni ostacoli da dover superare. In particolare, un problema importante rimane l’ingaggio del calciatore. I Red Devils stanno cercando, infatti, di abbassare il monte ingaggi, e da questo punto di vista non possono certo accettare un contratto oneroso come quello del nigeriano.

Dal canto suo, l’attaccante ha già dimostrato lo scorso anno di non voler guadagnare un euro di meno, come confermato da quanto accaduto nella trattativa con il Chelsea. Resta quindi da capire se stavolta accetterà una riduzione del salario o se sarà il Manchester ad andare incontro alle sue esigenze.