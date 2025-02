Theo Hernandez ripudiato: hanno chiuso

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è terminato: lo hanno ripudiato, ecco dove potrebbe andare a giocare nella prossima stagione

Più passano i giorni, più sembra chiaro che il futuro di Theo Hernandez sarà lontano da Milano. Il terzino sinistro francese, grande protagonista della straordinaria annata dello scudetto 2022, ma anche dell’intero ciclo Pioli, è ormai un pallido fantasma del treno inarrestabile che era fino a pochi mesi fa. Le sue ultime apparizioni sono state a dir poco irritante, e anche per questo motivo in società sono in molti ormai ad aver deciso di salutarlo al termine della stagione.

In un certo senso, è come se una parte dell’ambiente Milan abbia ormai ripudiato quello che, fino alla scorsa estate, era uno dei giocatori simbolo della rosa rossonera. La simulazione contro il Feyenoord, rivelatasi decisiva per l’eliminazione del Diavolo dalla Champions, è la goccia che ha fatto traboccare un vaso già molto pericolante.

A questo punto, la separazione è diventata l’unica strada percorribile per non rischiare di rovinare quanto di bello fatto e vissuto negli scorsi anni. Resta da capire chi potrebbe accontentare sia il Milan che il calciatore, desideroso ormai di fare un salto di qualità anche a livello monetario. Un salto di qualità che poche squadre in Europa potrebbero garantirgli, tra cui quella che resta da sempre in pole position nella sua testa.

Milan, addio Theo Hernandez: può trasferirsi in una big europea per vincere tutto

In Europa c’è almeno una squadra alla ricerca di un terzino sinistro importante, di gamba e qualità, che possa fare la differenza a livello continentale. E non è il Como di Fabregas, che pure aveva provato a tentare Theo nel mercato di gennaio, salvo ricevere un sincero e comprensibile “no, grazie”.

Nella mente del terzino francese, nel suo futuro c’è infatti ben altro, che non la squadra rivelazione della Serie A. Hernandez continua a puntare in alto, e il suo grande sogno, mai nascosto ai bene informati, continua a essere addirittura il Real Madrid.

La squadra di Florentino Perez è infatti ormai da tempo alla ricerca di un rinforzo sulla sinistra, individuato in quell’Alphonso Davies che sembrerebbe però essere stato blindato dal Bayern Monaco. Anche per questo motivo, Theo potrebbe trasformarsi in un’alternativa importante per il club, che avrebbe sicuramente le carte in regola per riuscire ad accontentare sia il Milan che il giocatore.

Un ritorno a casa per il francese, cresciuto tra le fila del Real dal 2017 al 2019, che potrebbe concretizzarsi facilmente. Anche perché, a quanto trapela, pur di tornare a giocare al Bernabeu il calciatore sarebbe anche disposto a non fare richieste eccessivamente esose per quanto riguarda l’ingaggio, consapevole che indossare la camiseta blanca sarebbe già di per sé un grandissimo affare, la consacrazione della sua intera carriera.

La questione è dunque aperta, e la palla passa al Milan, che dovrà sedersi al tavolo delle trattative con Perez con la consapevolezza di non poter chiedere la luna per un giocatore ormai ai margini del progetto. E tutto fa pensare che, per il bene delle varie parti in causa, una soluzione potrà essere trovata facilmente, anche se per un valore decisamente inferiore a quello dimostrato da Theo nelle scorse stagioni, quando forse non sarebbero bastati 70-80 milioni per convincere il Milan a cederlo.