Addio Vlahovic dopo il gol: 30 milioni alla Juve

L’addio di Dusan Vlahovic ai bianconeri si avvicina: il bomber serbo pronto a salutare, ecco lo scenario per la prossima estate

Il quarto posto, ora, è in tasca. Dopo un periodo difficile la Juventus di Thiago Motta sembra essersi ripresa, almeno in quanto a risultati. Certo, l’eliminazione in Champions League per mano del più modesto PSV Eindhoven pesa e non poco: lo farà soprattutto dal punto di vista economico. Ma, intanto, i risultati stanno tornando a dare ragione a Thiago Motta.

Rientrare tra le prime quattro sarà fondamentale anche per quel che riguarda il tesoretto da reinvestire in sede di mercato, nei mesi estivi. Un’estate bollente nella quale verosimilmente dirà addio Dusan Vlahovic, decisivo contro il Cagliari ed ultimamente messo in ombra da Kolo Muani. Dopo la firma del nazionale francese, l’ex Fiorentina ha fatto tanta panchina: i numeri di Vlahovic, però, sono comunque più che positivi fino a questo momento. 14 reti in 31 presenze – tra campionato e coppe – con 2 assist vincenti per i compagni. Non basterà per continuare insieme: la sensazione è che a fine stagione Vlahovic e la Juventus si diranno addio.

La punta classe 2000 è in scadenza tra meno di un anno e mezzo e di rinnovo, ormai, non si parla proprio più La dirigenza bianconera non ha intenzione di rischiare di perderlo a zero nel giugno 2026 e così Vlahovic saluterà per far spazio a nuovi innesti e, magari, al riscatto di Kolo Muani dal PSG.

Vlahovic-Juve, offerta clamorosa dalla Spagna

Si è parlato tanto di Vlahovic e di un rapporto tutt’altro che idilliaco con Thiago Motta: un feeling che, a conti fatti, non è mai scattato. Il 24enne a questo punto della sua carriera, dopo tre anni e mezzo in maglia bianconera, dovrebbe cercare fortuna altrove.

A fare chiarezza sulla sua prossima squadra ci ha pensato il portale iberico ‘Todofichajes.com’. Secondo la fonte in questione il Barcellona si starebbe preparando a farsi avanti in vista della riapertura del calciomercato estivo. Con Lewandowski che ha 37 anni e che è in scadenza nel 2026, l’esigenza di acquistare un nuovo attaccante che erediti il posto del polacco è impellente. Sfumato Gyokeres poiché considerato troppo costoso, i catalani sono pronti a fiondarsi sulla punta di Thiago Motta. E così Joan Laporta si sta informando: tra i tanti nomi in orbita blaugrana, quello di Vlahovic è tra i preferiti.

Viene riferito come già a gennaio la punta di Belgrado sia stata proposta ma alla fine trattative vere e proprie non sono effettivamente partite. Un discorso da riprendere in estate quando, a 12 mesi dalla fine del contratto con la Juventus, Giuntoli spingerà per risolvere una volta per tutte la questione Vlahovic. E il Barcellona sembra intenzionato ad accodarsi ad altri club – perlopiù inglesi, come Arsenal e Chelsea – per la firma del 24enne della Juve.