Conte lascia il Napoli: ritorno choc in Serie A

Antonio Conte può lasciare gli azzurri a fine stagione, come cambiano gli equilibri nel nostro campionato con il valzer delle panchine in vista

Lo scorso weekend di campionato è stato amaro per il Napoli che ha perso la vetta della classifica, dopo la sconfitta contro il Como che ha permesso all’Inter di operare il sorpasso. Il tutto proprio prima dello scontro diretto del ‘Maradona’, che sabato alle 18 potrà dare indicazioni fondamentali sull’andamento della corsa scudetto. I partenopei, reduci da un mese di febbraio sotto tono con appena tre punti conquistati in quattro gare, hanno l’obbligo di rialzarsi e reagire. Ma intanto devono interrogarsi sul futuro di Antonio Conte.

Le ultime dichiarazioni dell’ex Ct della Nazionale, decisamente, non lasciano tranquilli. Da parte sua, si è intuito come la permanenza al Napoli sia a rischio, se non dovessero esserci, dal suo punto di vista, scenari plausibili di crescita per la squadra sul mercato e per quanto riguarda le strategie societarie a 360 gradi. Si intravede una possibile rottura con De Laurentiis, il che, conoscendo entrambi i protagonisti, non sorprenderebbe affatto.

C’è ancora un finale di stagione da onorare nel miglior modo possibile per il Napoli, che ha ancora la possibilità di lottare per il titolo, se ritroverà il suo miglior rendimento. Per poi definire quale sarà il suo futuro. Di sicuro, il nome di Conte si inserisce già nel valzer delle panchine di fine stagione, con tanti avvicendamenti in vista nel nostro campionato, alcuni anche abbastanza a sorpresa. Un gioco di intrecci che può far scaturire scenari clamorosi.

Conte via dal Napoli, l’ipotesi clamorosa: il ritorno di Sarri

Per Conte, si è ipotizzato uno sbarco al Milan, al posto di un Conceicao la cui conferma appare difficile. Il suo posto al Napoli potrebbe essere preso da un Maurizio Sarri incredibilmente di ritorno.

Fermo da un anno, il toscano sta valutando le ipotesi. Estimatori in Serie A non ne mancano, potrebbe arrivare una chiamata anche dagli azzurri, a sette anni di distanza dalla separazione, avvenuta nel 2018. Da capire se il rapporto tra lui e De Laurentiis potrà essere ricucito. Sarri non è comunque l’unica opzione che sta circolando per la panchina partenopea. Torna a galla anche il nome di Gasperini, che potrebbe concludere il suo lungo percorso all’Atalanta e a sua volta è stato accostato diverse volte in passato al Napoli.