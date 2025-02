Contratto di un anno e firma: torna Pogba

Paul Pogba è pronto a fare il suo ritorno in campo: il francese firmerà un contratto annuale con il suo nuovo club

Dopo mesi molto difficili dove è arrivata non solo la squalifica per doping, ma anche la rescissione consensuale con la Juventus, per Paul Pogba si avvicina il momento del ritorno in campo.

A marzo scadranno infatti i sei mesi di squalifica che gli sono stati inflitti dopo la riduzione della pena ottenuta grazie al ricorso presentato al TAS di Losanna e Pogba non vede l’ora di scendere in campo. Attraverso le proprie storie pubblicate sul suo profilo Instagram, il centrocampista francese si è mostrato spesso mentre si allenava per tornare in forma e convincere qualche squadra a dargli una possibilità in questo finale di stagione.

Per Pogba si è parlato spesso e volentieri di un possibile approdo o in MLS o in Arabia Saudita, ma il centrocampista ha sempre tentennato, voglioso di mettersi ancora in gioco in Europa e conscio di poter fare ancora la differenza. Il francese vuole una nuova occasione nei campionati che contano e tale occasione potrebbe arrivare in maniera clamorosa dalla Premier League dove il Manchester United starebbe pensando al suo ritorno a sorpresa.

Sorpresa Pogba: il francese può tornare al Manchester United

Tre anni orsono si chiuse in maniera burrascosa il rapporto tra Paul Pogba ed il Manchester United che decise di fare a meno di lui visti i tanti problemi fisici, non rinnovando il suo contratto. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, però, adesso i Red Devils avrebbero deciso di riportare il francese in Inghilterra per dargli una nuova opportunità.

Il noto sito spagnolo fa sapere come il Manchester United sia intenzionato ad offrire a Pogba un contratto di un anno con ingaggio relativamente basso per cautelarsi riguardo nuovi problemi fisici che potrebbe accusare il francese. In questo modo, inoltre, i Red Devils potrebbero valutare con tranquillità nell’arco di 12 mesi il rendimento di Pogba per poi decidere se rinnovare il suo contratto o meno, offrendogli un ingaggio più alto in base alle sue prestazioni.

Un’offerta che, qualora arrivasse, potrebbe stuzzicare non poco Pogba che vedrebbe di buon occhio tornare in Premiere League per poter ripartire. Restano però in piedi le piste che portano negli States ed in Arabia Saudita per il centrocampista che potrebbe pensare di scegliere una di queste due strade qualora gli arrivasse un’offerta importante e allo stesso tempo lo United decidesse di non farsi avanti in maniera concreta.