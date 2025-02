Dalla Juve al Milan, il ribaltone è totale: tradimento in estate

Un grande protagonista in casa Juve pronto ad accasarsi al Diavolo, pista a sorpresa che infiamma il prossimo calciomercato

Dopo che la scorsa stagione avevano concluso il campionato rispettivamente al terzo e al secondo posto, e con i piani di una campagna acquisti piuttosto aggressiva in estate, ci si aspettavano Juve e Milan in prima fila per contendere lo scudetto all’Inter. Le cose, però, sono andate piuttosto diversamente e sia i bianconeri che i rossoneri stanno vivendo una stagione molto più complessa.

Sta cercando di impennare il suo rendimento la Juve, che in campionato ha centrato quattro vittorie di fila e prova a scattare in avanti per la corsa al quarto posto. Tra le rivali più accreditate, proprio il Milan, ancora attardato però, che non riesce a trovare la giusta continuità nonostante gli sforzi.

La sfida a distanza tra bianconeri e rossoneri è fondamentale. Con ogni probabilità, c’è ancora un solo posto da assegnare per la Champions del prossimo anno, dato che, a meno di crolli improvvisi, i primi tre dovrebbero essere appannaggio di Inter, Napoli e Atalanta. Per chi rimarrà fuori dall’Europa che conta, sarà non solo un grosso smacco in termini di prestigio, ma ci saranno, ovviamente, ripercussioni non da poco sul mercato e sui progetti futuri, per i mancati introiti.

Negli ultimi tempi, le due squadre sono state protagoniste di fronti di mercato comuni e aperti. Dopo Kalulu, la Juve sogna ancora Tomori. Ma attenzione alla prossima mossa del Diavolo, che potrebbe portare a un ‘tradimento’ storico ai bianconeri.

Ex Juve, il Milan vuole Fabio Paratici: le ultime

Dopo gli anni alla Juventus, Fabio Paratici è volato al Tottenham, dove però, per gli effetti dell’inchiesta Prisma e del caso plusvalenze, sta scontando una lunga sospensione e lavorando soltanto come consulente esterno. Lo stop però si esaurirà a metà autunno.

Il Milan sta pensando a una nuova rivoluzione, non soltanto nella rosa ma anche tra i quadri dirigenziali. Cardinale non è soddisfatto dell’operato societario e può intervenire pesantemente da questo punto di vista. Si vagliano diversi profili per la figura del direttore sportivo e proprio Paratici sembra uno dei papabili. Il ritorno dell’ex dirigente bianconero nel nostro campionato avrebbe di certo risvolti molto interessanti a 360 gradi e contribuire a infiammare ulteriormente le schermaglie di calciomercato.