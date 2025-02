Douglas Luiz, è finita qui: la Juve riporta Tonali in Serie A

La Juventus ha perso la pazienza nei confronti di Douglas Luiz. Il brasiliano andrà via in estate: all-in bianconero su Tonali.

La stagione della Juventus ha preso una piega inaspettata: le 4 vittorie consecutive ottenute ai danni dell’Empoli, del Como, dell’Inter e del Cagliari hanno infatti permesso alla squadra di Thiago Motta di raggiungere il quarto posto a +2 dalla Lazio quinta e ricominciare a sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La rosa, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in campionato, in estate attuerà però una rivoluzione comprendente la cessione di molti dei giocatori che, fin qui, hanno deluso le aspettative. In questo particolare elenco rientra Douglas Luiz.

Il 26enne brasiliano, acquistato a luglio dall’Aston Villa in cambio di oltre 52 milioni, nei piani societari sarebbe dovuto essere il trascinatore del centrocampo, l’elemento più dotato dal punto di vista tecnico a cui affidare la palla nei momenti più complicati. Speranze presto andate in fumo. Il classe 1998, infatti, ha faticato ad ambientarsi nella nuova realtà e, quando è stato impiegato, non è mai riuscito a rendersi pericoloso e a fornire contributi concreti in zona offensiva.

Giusto qualche prestazione leggermente superiore alla sufficienza. Per il resto tante prove abuliche. A peggiorare il bilancio sono stati i poi tanti problemi fisici che hanno costretto il verdeoro a restare spesso ai box: 13 e gare fin qui saltate tuttavia l’ammontare è destinato ad aumentare, visto che il calciatore domenica sera è dovuto uscire prima del previsto a causa di un nuovo infortunio che, salvo sorprese, lo terrà fuori per un mese circa.

Mercato Juventus, via Douglas Luiz: all-in per Tonali

La pazienza nei suoi confronti è quindi terminata, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli intenzionato ad inserirlo nella lista dei sacrificabili e prendere un altro giocatore box-to-box al quale affidare le chiavi della manovra bianconera. Già individuato il profilo ritenuto ideale per rilanciare la competitività del reparto mediano della Vecchia Signora: parliamo di Sandro Tonali, il cui futuro appare tutto da scrivere.

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe lo stima molto ma, in Premier League, lo ha schierato soltanto 16 volte da titolare su 24 gare complessive. Un bottino inferiore rispetto a quello immaginato dall’ex Milan il quale, di conseguenza, ha iniziato a vagliare l’idea di lasciare i Magpies e proseguire altrove la propria carriera. La Juve, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Dario Pellegrini, lo considera il principale obiettivo della campagna acquisti estiva e, a stretto giro di posta, proverà a farsi avanti al fine di gettare le basi della trattativa. Non è da escludere, in tal senso, che nell’affare rientri proprio Douglas Luiz. Si vedrà.