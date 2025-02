Può saltare giovedì sera: la panchina di Conceicao legata ad un filo

Il futuro di Sergio Conceicao al Milan è appeso ad un filo sottilissimo: l’ombra dell’esonero, ecco cosa può succedere giovedì

Quella che il Milan sta regalando ai suoi tifosi è una stagione folle. Il successo in Supercoppa italiana contro l’Inter rimane l’unico punto positivo di un’annata scellerata, fatta di valutazioni sbagliate e poca lungimiranza: ad oggi i rossoneri rischiano di sprofondare sempre di più in campionato, dopo il ko con il Torino.

Sergio Conceicao ci ha sempre messo la faccia, prendendosi le responsabilità di un ‘male’ comune che tuttavia non sempre è stato attribuibile al suo lavoro. Pare evidente che i problemi di questo Milan vengano da più lontano, da un assetto societario ‘ballerino’, poco convinto e convincente: il tutto si riversa sulle scelte, dal campo al mercato. E a pagare – come da regola – è sempre il tecnico. Ha pagato Pioli dopo un secondo posto in campionato, poi Fonseca. Oggi – o meglio, tra una manciata di giorni – potrebbe essere anche il turno dell’ex allenatore del Porto.

Un epilogo clamoroso. Quello che potrebbe succedere nelle prossime ore a Sergio Conceicao sarebbe semplicemente pazzesco. Il tecnico portoghese stavolta rischia grosso, al punto di non arrivare nemmeno a fine stagione. Poche ore fa è giunta una rivelazione che ha scosso il mondo milanista, con Conceicao che virtualmente potrebbe avere già le valigie in mano.

Follia Milan, Conceicao già esonerato: ecco cosa succede

Uno scenario pazzesco: Sergio Conceicao potrebbe venire esonerato durante questa settimana. Il Milan, dopo l’inatteso tracollo contro il Torino, è chiamato ad una reazione. Perché così non si può andare avanti, perché così diventa impossibile qualificarsi per le prossime competizioni europee.

E per dare una scossa, secondo quanto riferisce Emanuele Gamba di ‘Repubblica‘, la società meneghina potrebbe decidere di esonerare Conceicao nel caso in cui il ‘Diavolo’ dovesse perdere il tanto atteso recupero di campionato contro il Bologna, di scena giovedì sera al ‘Renato Dall’Ara’. Una possibilità effettivamente clamorosa ma che, numeri alla mano, non può non far pensare sia la scelta inevitabile, quella della disperazione più totale. Prima Fonseca, ora Conceicao: il caos intorno alla squadra rossonera è tangibile.

L’eliminazione dalla Champions League per mano di un modestissimo Feyenoord può essere evidentemente stato il primo passo verso il cambiamento immediato: i vertici di Via Aldo Rossi hanno atteso (e sperato) in una reazione rabbiosa del gruppo di Conceicao. Reazione che non è mai arrivata. E così un nuovo ribaltone sembrerebbe potersi prospettare nei prossimi giorni: tutto dipenderà da Bologna-Milan e da come ne uscirà la squadra rossonera. In caso di ko, l’ennesimo, è lecito aspettarsi un colpo di scena. E non è chiaro al momento chi potrebbe prendere nell’immediato il posto di Conceicao.