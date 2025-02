Bomber rossonero al posto di Vlahovic: addio già scritto

Non sembrano esserci più dubbi sull’addio di Dusan Vlahovic: hanno già scelto un altro bomber, arriva dal club rossonero.

La Juventus è riuscita a espugnare Cagliari grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Dusan Vlahovic. Il bomber serbo si è così messo alle spalle un periodo molto complicato, tornando al gol e regalando ai bianconeri tre punti molto importanti. La Juve aveva infatti bisogno di ripartire dopo le tre sberle prese a Eindhoven che l’hanno estromessa dalla Champions League.

Per farlo Thiago Motta si è affidato a Vlahovic, spesso lasciato in panchina nelle ultime settimane preferendogli l’ultimo arrivato Kolo Muani. Stavolta il tecnico bianconero ha dato fiducia all’ex viola ed è stato ampiamente ripagato. Tuttavia, nonostante la rete che permette alla Juve di portarsi al quarto posto in solitaria, le voci di un probabile addio a giugno del serbo sono sempre più forti.

Dusan Vlahovic ha un contratto con i bianconeri in scadenza nel 2026: per molto tempo le parti hanno provato a capire come arrivare a un rinnovo ma ora la trattativa sembra essersi definitivamente arenata. Per questo l’idea di Giuntoli è quella di cedere il giocatore in estate per non perderlo poi a parametro zero.

Addio Vlahovic, scelta fatta: puntano su un altro bomber

L’ex attaccante della Fiorentina è richiesto soprattutto in Premier League. Arsenal e Chelsea sono da tempo sul bomber di Belgrado e hanno già bussato alla porta del club torinese per capire la fattibilità dell’operazione. Su Vlahovic si registrava fino a poco tempo fa anche un certo interesse da parte del Newcastle, ma le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno capire che i Magpies si stanno spostando su un altro obiettivo per il fronte offensivo.

Secondo quanto riportato dal sito CaughtOffside ci sono buone probabilità che Alexander Isak lasci il Newcastle al termine di questa stagione. L’attaccante svedese è infatti entrato nel mirino dell’Arsenal, pronto a sborsare la bellezza di 150 milioni per portare all’Emirates il bomber di Solna (19 reti in stagione).

Il sostituto di Isak, stando a quanto affermato da CaughtOffside, non sarà Vlahovic: il club inglese è infatti intenzionato a lanciare l’assalto a Hugo Ekitike, classe 2002, attaccante dell’Eintracht Francoforte che sta facendo benissimo in Bundesliga. Ekitike ha finora messo a segno 12 reti nel campionato tedesco, a cui si aggiungono i due centri in Europa League e i tre gol in Coppa di Germania. Il 22enne ha un contratto con l’Eintracht fino al 2029: per lasciarlo partire il club rossonero chiede almeno 80 milioni di euro.