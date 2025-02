Dal nerazzurro alla Juventus: Giuntoli è impazzito, altri 60 milioni

Il club bianconero pronto ad un grandissimo colpo durante il calciomercato estivo: Giuntoli scatenato, 60 milioni per l’approdo alla Juventus

La scorsa estate la Juventus è stata tra le regine di mercato, arrivando a sborsare oltre 200 milioni per una serie di acquisti sulla carta davvero notevoli. Il campo, però, non ha dato pienamente ragione a Cristiano Giuntoli che il mese scorso è dovuto correre ai ripari per accontentare le richieste di Thiago Motta.

Oggi la Juventus vive un momento di grande forma, è quarta in campionato ed in piena corsa per un piazzamento Champions. Nonostante la recente ed inaspettata eliminazione europea per mano del PSV Eindhoven, la Vecchia Signora guarda al futuro con grande ottimismo, soprattutto per quel che concerne le prossime mosse da compiere – tra entrate ed uscite – durante la sessione estiva di calciomercato. In tal senso, Giuntoli è pronto a superarsi.

Al centro di tutto l’addio ormai scontato di Dusan Vlahovic, messo in ombra da Kolo Muani e lontanissimo dal rinnovo coi bianconeri oltre il 30 giugno 2026. Il serbo, dunque, lascerà spazio a qualcun altro. Ed in tal senso il dt della Juve ha in mente un nome clamoroso che farebbe impazzire di gioia i tifosi della Juventus: non è Kolo Muani, colpo pazzesco dai nerazzurri, Thiago Motta già festeggia.

Juve, post Vlahovic da urlo: dai nerazzurri per 60 milioni

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto su un nome che, per la prossima sessione estiva di mercato, sarà certamente tra i più caldi. Soprattutto per il club bianconero: si parla di Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta ed in rotta di collisione con Gian Piero Gasperini.

Le recenti dichiarazioni del tecnico di Grugliasco che ha ampiamente criticato il bomber nigeriano, nato a Londra nel 1997, possono portare ad un addio quasi scontato di Lookman che è entrato nel cuore dei tifosi dell’Atalanta soprattutto grazie alla tripletta contro il Bayer Leverkusen in finale di Europa League, regalando una notte da sogno ai sostenitori della ‘Dea’. Pedullà ha riportato una sua indiscrezione di agosto scorso ribadendo il futuro di Lookman che, probabilmente, sarà lontano da Bergamo: “Lookman è un caso aperto e già svelato lo scorso agosto, quando voleva andare via. Quando soprattutto Arsenal e Liverpool (sullo sfondo) avevano sondato dopo i tentativi del PSG”.

Il noto giornalista ha poi specificato quello che potrebbe essere lo scenario per la prossima estate, parlando anche della valutazione che la dirigenza nerazzurra farà del suo gioiello: “Valutazione già allora di circa 60 milioni di euro, sarà uno dei temi della prossima estate. Juventus (sempre su Adeyemi) è Napoli i club italiani alla finestra”. Un testa a testa tra i bianconeri, alla ricerca di un attaccante di livello che possa rimpiazzare l’ormai partente Dusan Vlahovic, e gli azzurri. Lookman fino a questo momento ha racimolato 29 presenze con con 17 reti e 7 assist vincenti, tra campionato e coppe, con la maglia dell’Atalanta.