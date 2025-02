Di Gregorio è già un ricordo: bloccato il nuovo portiere

Il club ha ufficialmente fatto fuori Michele Di Gregorio: l’obiettivo è un altro portiere, lo hanno già bloccato.

La Juventus di Thiago Motta è concentrata soprattutto sul campionato e sulla necessità di raggiungere il quarto posto per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo troppo importante per i bianconeri, specialmente alla luce dell’eliminazione al playoff di Champions contro il PSV Eindhoven che ha fatto perdere 11 milioni di euro al club.

Tuttavia, anche se a fine stagione l’obiettivo sarà raggiunto, in molti credono che Giuntoli opererà un’altra mini rivoluzione: alcuni elementi della rosa bianconera potrebbero trovarsi costretti a svuotare l’armadietto alla Continassa. Tra i nomi in bilico figura anche quello di Michele Di Gregorio, arrivato la scorsa estate dal Monza con un prestito oneroso da 4,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni (più 2 di bonus).

Alcune prestazioni di Di Gregorio in questa stagione non hanno convinto parte della tifoseria, che preferirebbe avere tra i pali un portiere di grande caratura internazionale. L’impressione è che la società torinese non consideri cedibile l’ex Monza, anche se di fronte a un’offerta ‘monstre’ Giuntoli sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative. Tuttavia la notizia appena arrivata è che un club inizialmente molto interessato al 27enne sembra ormai orientato su un altro estremo difensore.

Di Gregorio è già un ricordo: arriva il nuovo portiere

Stiamo parlando del Manchester City, che sta cercando di finire nel migliore dei modi questa stagione a dir poco tormentata e al tempo stesso sta già lavorando in vista della prossima. Già nel mercato di gennaio sono arrivati alla corte di Guardiola giocatori di grande spessore come Vitor Reis, Omar Marmoush, Nico Gonzalez e Abdukodir Khusanov, per una spesa di oltre 200 milioni di euro.

Un rinnovamento della rosa che proseguirà in estate e che potrebbe riguardare anche la porta. Ederson è stato infatti uno dei giocatori maggiormente presi di mira dai tifosi dei ‘Citizens’ in questi ultimi mesi: le prestazioni del 31enne hanno lasciato parecchio a desiderare, tanto che Pep Guardiola gli ha più volte preferito il secondo Stefan Ortega. Il Manchester City, come accennato, aveva mostrato un certo interesse per Di Gregorio. Tuttavia, secondo Footmercato.net, nelle ultime settimane il club inglese ha cambiato obiettivo: il nome in cima al taccuino del club è ora quello di Diogo Costa, portiere 25enne del Porto.

Nazionale portoghese (32 presenze) e autore di uno splendido Europeo con i lusitani, oltre che indiscusso protagonista con il Porto già da diverse stagioni, Diogo Costa era già stato sondato da diversi grandi club (inglesi e non) negli anni precedenti. Il Manchester City è ora in prima fila: tutto lascia pensare che sarà proprio lui il portiere dei Citizens a partire dalla prossima estate.