Gelo totale, è già finita dopo un anno: ci sono Juve e Milan

Juventus e Milan potrebbero tornare a sfidarsi in sede di mercato: cala il gelo e nuova firma, opzione clamorosa per la prossima estate

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le grandi del nostro calcio sono vigili, attente alle occasioni che nasceranno in prospettiva futura. Chiudere al meglio questa stagione per poi programmare, al meglio, quella 2025/26. È un piano chiaro che riguarda in primis Juventus e Milan.

I bianconeri sono reduci da mesi difficili ma ultimamente hanno innescato la marcia giusta per provare a garantirsi un posto per la prossima Champions League. Il quarto posto, per prestigio ma soprattutto sotto l’aspetto economico, rimane una priorità pure per il Milan di Conceicao che sta attraversando una profonda crisi dalla quale sembra – all’apparenza – impossibile venire fuori. Ad ogni modo Cristiano Giuntoli ha in mente, in primis, di rinforzare l’attacco con un grande colpo che possa rimpiazzare Vlahovic, ormai ai ferri corti e pronto a dire addio visto il rinnovo oltre il 30 giugno 2026 già virtualmente saltato.

Milan e Juve lo scorso gennaio hanno fatto tanto, per cercare di mettere una pezza ad evidenti errori commessi in sede di mercato durante l’estate. E così la storia può ripetersi con un duello tra bianconeri e rossoneri: in questo caso c’è un grande nome che solletica le due dirigenza per la stagione 2025/26. Occhio, perché dopo appena una stagione può decidere di cambiare squadra: cala il gelo e Juventus e Milan – alla finestra – ci sperano davvero.

È già tutto finito: Juve e Milan lo vogliono subito

La scorsa estate sia la Juve che il Milan hanno deciso di dare un taglio col passato, affidandosi a due nuovi allenatori. Da un lato Thiago Motta, dall’altro Paulo Fonseca che dopo pochi mesi è stato già rimpiazzato dal connazionale Conceicao. Ora, la storia può ripetersi: perché c’è una ghiotta occasione all’orizzonte.

Quell’occasione si chiama Antonio Conte. Il tecnico salentino ha firmato con il Napoli un ricco triennale a 6,5 milioni più bonus legati ai risultati. Un contratto, messo nero su bianco la scorsa estate, che rischia già di diventare carta straccia. Secondo quanto riferisce Giulio Mola, giornalista de ‘Il Giorno’, il club di De Laurentiis e l’ex commissario tecnico potrebbero salutarsi dopo appena un anno. Pare infatti che da giorni l’allenatore non parli col presidente: tra i motivi l’addio di Kvaratskhelia che avrebbe mandato su tutte le furie Conte.

A fine stagione, dunque, il divorzio è un’opzione da tenere in fortissima considerazione. Anche in caso di vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra. Milan e Juventus, al pari della Roma, vengono messe tra le papabili società interessate all’allenatore leccese che già nel recente passato è stato accostato alle due big. Il flirt coi rossoneri, poi sfociato in un nulla di fatto, è cosa nota. Così come il legame che permane tra Conte e la Vecchia Signora, nonostante tutto. Staremo a vedere.