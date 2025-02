Se ne va insieme a Conceicao, ennesimo ribaltone al Milan

Non sembra esserci pace in casa Milan con il club pronto a cambiare di nuovo in vista della prossima estate andando a rivoluzionare di nuovo il progetto tecnico.

L’arrivo di Sergio Conceicao con la vittoria della Supercoppa italiana dopo pochi giorni sembrava aver dato al Milan l’inizio di un progetto da perseguire almeno per la prossima stagione.

I risultati deludenti arrivati in campionato e in Champions League stanno portando però la dirigenza a rivedere quelli che sono i piani per il futuro con un nuovo cambio in panchina in vista dell’estate. Il tecnico portoghese ha solamente un modo per provare a salvare la propria posizione: raggiungere quel quarto posto che, dopo il ko di Torino, appare sempre più lontano e quasi impossibile da acciuffare. La Coppa Italia resta un obiettivo ma la doppia semifinale contro l’Inter rischia di essere un ostacolo difficile da superare per i rossoneri.

Calciomercato Milan, addio ai rossoneri insieme a Sergio Conceicao

Il Milan ha fatto firmare un contratto fino al giugno del 2026 a Sergio Conceicao ma si è riservato la possibilità di salutare l’ex Porto alla fine del campionato senza dover pagare una penale. Se dovesse concretizzarsi il suo addio il Milan non proverà a trattenere Joao Felix, arrivato in prestito secco in inverno dal Chelsea e fortemente voluto dal tecnico.

Joao Felix è arrivato al Milan durante gli ultimi giorni di mercato impressionando subito in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia andando a segno contro la Roma. Un’ottima prestazione che aveva fatto ben sperare i rossoneri subito con la mente rivolta all’estate nel tentativo di trattenere il giocatore portoghese anche in vista della prossima stagione.

Il classe 1999 ha però poi inanellato una serie di prestazioni insufficienti che stanno facendo valutare bene la sua posizione in casa rossonera. Considerate le alte richieste da parte del Chelsea per il suo cartellino, il Milan difficilmente andrà ad investire una somma alta per trattenere il calciatore in rossonero anche la prossima stagione considerato anche il fatto che i rossoneri rischiano fortemente di non avere a disposizione la somma derivante dall’ingresso in Champions League.

Nel caso in cui non dovesse essere Sergio Conceicao il tecnico del Milan il riscatto di Joao Felix appare da escludere con la società pronta ad investire su altri giocatori le risorse da mettere sul piatto in ottica mercato. Molto dipenderà da chi siederà sulla panchina rossonera con Sarri ed Allegri che al momento appaiono in pole.