Tripla cessione e colpaccio in Serie A: uragano Milan

Fuori tre big, dentro cinque calciatori pronti a cambiare il volto della squadra: il Milan prepara la rivoluzione estiva

La stagione del Milan è ancora lunga e, potenzialmente, ricca di soddisfazioni. Se il campionato la squadra rossonera è chiamata a tentare un super recupero per riavvicinare quella zona Champions attualmente troppo distante, Sergio Conceiçao può almeno togliersi la soddisfazione di rovinare i piani dell’Inter nelle semifinali di Coppa Italia previste ad aprile. In attesa dei verdetti del campo, la dirigenza sta però studiando le mosse per rilanciare il club il prossimo anno. E potrebbe dare il via in estate a una vera rivoluzione.

Tra le cose che quest’anno non sembrano aver funzionato, in casa Milan, oltre alla scelta dell’allenatore cui affidare il nuovo progetto tecnico, c’è sicuramente la permanenza prolungata di alcuni big che sembrano aver dato al club tutto quello che potevano dare.

Anche per questo motivo, in estate Ibrahimovic e il resto della dirigenza non tratterranno nessuno. Chi vorrà partire, sarà libero di farlo, soprattutto se porterà in cassa un’offerta congrua. Un discorso che vale non solo per i giocatori che fin qui non hanno reso al meglio, ma anche per tre autentiche leggende rossonere, ormai destinate ai saluti: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao.

Rivoluzione in casa Milan: addio a tre big, al loro posto cinque stelle

C’è un piano pentastellato, più concreto di quello di Conte (Giuseppe), sulla scrivania della dirigenza milanista in questi ultimi giorni d’inverno. Se in estate sarà rivoluzione, con tre big pronti a dire addio dopo tante stagioni entusiasmanti, ma anche qualche errore di troppo negli ultimi tempi, non sarà per ridimensionare il club, ma per rilanciarne le ambizioni.

Per tre cessioni importanti, arriveranno infatti almeno cinque colpi di altissimo livello. Quattro di questi dall’estero. Secondo fonti spagnole, nei piani del Milan ci sarebbero calciatori come Diogo Costa, portiere del Porto e fedelissimo di Conceiçao, Piero Hincapié, 23enne difensore tra le stelle del Bayer Leverkusen, Alan Varela, altro ex Porto individuato dai rossoneri come una sorta di alter ego di Reijnders, e Luis Diaz, esterno colombiano che ha fatto meraviglie al Liverpool nelle ultime stagioni.

Ciliegina sulla torta di un mercato che, sulla carta, potrebbe trasformare del tutto il Milan, rendendolo più che competitivo per l’obiettivo scudetto, dovrebbe invece essere un colpo direttamente dalla nostra Serie A: il sostituto di Theo Hernandez, nei piani di Ibrahimovic, potrebbe essere quel Nuno Tavares che alla Lazio si è dimostrato un autentico trascinatore.

Dotato di un mancino delizioso (già protagonista di nove assist in campionato), il portoghese ha dimostrato di avere qualità, corsa e una costanza di rendimento degni del miglior Hernandez. Numeri e caratteristiche che lo rendono una pedina fondamentale per il futuro di un Milan pronto a tornare dominante sia in Italia che in Europa.