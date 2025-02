Yildiz vola dal grande ex: 80 milioni di euro

Il grande ex juventino sta lavorando per strappare Kenan Yildiz ai bianconeri: pronta un’offerta da 80 milioni di euro.

La figuraccia rimediata in Coppa Italia contro l’Empoli potrebbe pesare moltissimo non solo sul prosieguo della stagione, ma anche sulla prossima. La Juventus, incassata l’eliminazione in Champions League per mano del PSV Eindhoven, puntava molto sulla Coppa nazionale (e sul quarto posto in campionato) per provare a salvare una stagione che ha ormai preso una brutta piega.

Invece mercoledì sera all’Allianz Stadium i bianconeri hanno fornito una prestazione sconcertante: l’1-1 dei tempi regolamentari stava addirittura stretto ai toscani, che hanno avuto più occasioni per chiudere la gara nonostante siano scesi in campo con molte riserve. Ai rigori si è poi consumato l’amaro epilogo per gli uomini di Motta: i tifosi hanno ancora negli occhi il rigore sparato alle stelle da Dusan Vlahovic (che ha fallito anche una facile occasione nel secondo tempo) e il penalty tirato altrettanto male da Kenan Yildiz.

Ora la paura dei tifosi è che nel caso in cui non venisse centrata la qualificazione alla prossima Champions la Juve si ritroverebbe costretta a vendere qualche pezzo pregiato. Uno dei principali candidati a lasciare Torino potrebbe essere proprio Yildiz: stando agli ultimi rumors in caso di offerta ‘monstre’ il suo addio potrebbe avvenire a prescindere dal piazzamento Champions.

Yildiz firma col grande ex: con la Juve è finita

Secondo quanto riportato dal sito francese ‘Sport’, infatti, pare che il gioiellino turco sia molto tentato dal lasciare la Continassa e volare in Premier League da un grande ex juventino. Stiamo parlando di Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, che sta lavorando sodo per cercare di riportare i Blues ai vertici del calcio inglese e ha già fatto richieste ben precise alla società per la prossima stagione.

Il prossimo calciomercato estivo vedrà infatti il Chelsea tra i club protagonisti: in cima al taccuino dei londinesi è finito proprio Kenan Yildiz, che in questa stagione ha finora totalizzato 6 reti e 5 assist con la maglia della Juve.

L’ex Bayern Monaco ha un contratto con i bianconeri fino al 2029: la Juve non ha alcuna intenzione di privarsi del suo miglior talento, che oltretutto indossa la maglia numero 10 appartenuta in passato a vere e proprie leggende. Tuttavia di fronte a un’offerta di almeno 80 milioni di euro Giuntoli sarebbe disposto a trattare: una cifra che il Chelsea starebbe davvero pensando di spendere per accontentare Maresca.