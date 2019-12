Sorteggi sedicesimi Europa League: le avversarie di Roma e Inter

Sorteggi sedicesimi Europa League, dalle 13 a Nyon gli accoppiamenti di Roma e Inter: scopri con noi le rivali delle italiane

Dopo i sorteggi per gli ottavi di Champions League, avranno luogo a partire dalle 13 quelli validi per i sedicesimi di Europa League. Come squadre italiane partecipanti ci saranno Roma e Inter, che cercheranno di arrivare fino in fondo nella competizione europea.

LEGGI ANCHE: —-> Milan e Roma, l’eliminazione Champions favorisce il colpo di mercato

Sorteggi sedicesimi Europa League, le urne

Al sorteggio dei sedicesimi di Europa League parteciperanno 32 squadre. Da una parte ci saranno le teste di serie, ossia le prime della fase ai gironi e le migliori quattro terze che arrivano dalla Champions come l’Inter. Nell’altra urna, invece, le non teste di serie, ossia le seconde classificate nella fase a gironi di Europa League come la Roma e le altre quattro squadre della Champions League. Non sarà possibile affrontare ai sedicesimi chi era nello stesso girone e non ci saranno sfide di compagini della stessa federazione. Infine, le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Le possibili avversarie dell’Inter: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Brugge, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, Az Alkmaar

Le possibili avversarie della Roma: Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica

Le sfide d’andata dei sedicesimi di Europa League si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre quelle di ritorno una settimana dopo, giovedì 27 febbraio. Le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21:00. Successivamente il sorteggio degli ottavi di Europa League avrà luogo venerdì 28 febbraio.

LEGGI ANCHE: —-> Calciomercato Juventus, maxi tesoretto Champions

Europa League, info tv e streaming sorteggi

A partire dalle ore 13, sorteggi in tv su Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football. Streaming a pagamento su Sky Go, visione gratuita sul web con Mediaset Play oppure sul sito dell’Uefa.

Europa League, sorteggi

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar-Benfica

Wolfsburg-Malmö

Roma-Gent

Rangers-Braga