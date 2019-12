Calciomercato, Modric lascia il Real | Accettata l’offerta italiana

Il nome di Luka Modric torna a circolare in ottica calciomercato Serie A. In rotta con Zidane al Real Madrid, il Pallone d’Oro è pronto a sbarcare in Italia.

Dopo 17 anni il Clasico tra il Barcellona ed il Real Madrid è finito a reti inviolate. Sono mancati i gol ma non le emozioni nello scontro al vertice della Liga spagnola che ha lasciato tutto invariato: le due storiche rivali restano appaiate in testa alla classifica. In attesa della sfida di ritorno, il duello si sposta sul terreno del calciomercato. Sia Valverde che Zidane hanno chiesto rinforzi a gennaio per rinforzarsi e dare l’assalto alla Champions, ma le rose sono già ampie e serve qualche cessione. E i club di Serie A sono pronti ad approfittarne.

Calciomercato Inter, finalmente Modric: è rottura con Zidane

Quando in squadra si hanno tanti campioni, è normale che qualcuno non sia soddisfatto del suo impiego. E’ il caso di Luka Modric, lasciato in panchina nella supersfida del ‘Camp Nou’ fino al minuto 80. Il 34enne centrocampista croato non ha intenzione di vivere una stagione da comprimario ad un solo anno dalla conquista dello storico Pallone d’Oro e avrebbe già comunicato a Zidane la sua intenzione di essere ceduto a gennaio. Secondo il portale ‘en24.news’, Modric avrebbe accettato l’offerta dell’Inter, che lo corteggia dall’estate del 2018.

Calciomercato, non solo Inter: Modric dice Sì a un’altra proposta

Quello all’Inter, tuttavia, non sarebbe l’unico Sì pronunciato da Modric. Pur di lasciare le ‘Merengues’, dove ormai è chiuso dal terzetto formato da Casemiro, Kroos e Valverde, l’ex Tottenham avrebbe accettato anche una proposta che gli è arrivata dalla Major League Soccer statunitense. Insomma, la valigia è pronta: il croato sente di aver già giocato la sua ultima partita con il Real Madrid e attende solo di capire se lo vedremo nel campionato italiano, recentemente elogiato dallo stesso Modric, oppure se andrà in America.

