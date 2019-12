Calciomercato Inter, cessione inaspettata a gennaio: vuole tornare a ‘casa’

Il rapporto Inter-Godin non è mai sbocciato. Il calciatore potrebbe lasciare il club di Antonio Conte e sarebbe pronto ad un ritorno nella sua vecchia squadra

Da un calciatore esperto e talentuoso come lui ci si aspettava un diverso impatto in Serie A, ed invece non è andata in questo modo per Diego Godin. Il difensore, trentatreenne, sta disputando una stagione sicuramente positiva, ma non entusiasmante. Insomma, le premesse erano altre da parte di mister Conte e dell’ambiente nerazzurro, che si aspettava dal colosso uruguaiano ben altro impatto con il campionato italiano. Il centrale dell’Inter è in ombra e per tale ragione, riporta dalla spagna ‘elgoldigital’, avrebbe chiesto al tecnico la cessione anticipata a gennaio.

Inter-Godin, il difensore vuole tornare all’Atletico

I nerazzurri potrebbero così dire addio al difensore molto prima di quanto si potesse immaginare. L’avventura di Godin all’Inter sembra non essere mai nata davvero, ed è già sul punto di finire. Nel cuore del calciatore stesso, probabilmente, c’è ancora l’Atletico Madrid.

Simeone avrebbe d’altra parte bocciato Mario Hermoso, arrivato in estate proprio come sostituto dell’uruguaiano, e sarebbe pronto a riabbracciare il suo vecchio pupillo. Voce in capitolo ce l’avrà, naturalmente, anche l’Inter con Antonio Conte in prima linea, che dovrà decidere se poter fare a meno dell’esperto difensore e se magari sarà il caso di intervenire sul calciomercato per cercare un sostituto più adatto al suo modulo.

