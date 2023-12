Tegola Inter: dopo Cuadrado, stop per un altro big

Brutte notizie in casa nerazzurra, arriva l’ennesimo stop per Simone Inzaghi alla vigilia della partita Lazio-Inter

Brutte notizie in casa nerazzurra. Alla vigilia del match contro la Lazio, un giocatore ha dato forfait a Simone Inzaghi. Manca sempre meno al match di domenica contro la Lazio sarà fondamentale per la classifica, infatti dopo il pareggio della Juventus, domani sera all’Olimpico i nerazzurri potrebbe esserci la prima fuga dell’Inter, che ha l’occasione di allungare a +4 sui bianconeri. Non sarà però una passeggiata per i ragazzi di Inzaghi e la Lazio di Sarri non è avversario facile, soprattutto in casa.

I nerazzurri infatti non vincono nella capitale contro la Lazio addirittura dal 29 novembre 2018 e da quella partita in poi si sono susseguiti un pareggio e tre vittorie per i biancocelesti, l’ultima terminata 3-1 con i gol di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. Per Inzaghi però oltre a voler non sono giorni semplici: dopo il recupero importantissimo di Alessandro Bastoni ed il ritorno previsto per domani di Benjamin Pavard, è arrivata la notizia dello stop di Juan Cuadrado. Il colombiano arrivato a Milano a parametro zero a inizio stagione, è sceso in campo in Champions League contro la Real Sociedad a causa l’assenza di Dumfries e proprio dopo il pareggio ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un fastidio che accusa al tendine d’Achille sinistro. L’ex Juve andrà in Finlandia, l’operazione dovrebbe avvenire ad inizio della prossima settimana e per i tempi di recupero si parla addirittura di 3 mesi di stop.

Infortunato all’ultimo minuto: non parte per Roma

In vista della trasferta con la Lazio, come se non fossero abbastanza i problemi sulla fascia destra ed nel reparto difensivo, Simone Inzaghi dovrà fare i conti anche con un forfait dell’ultimo minuto in attacco.

Alexis Sanchez, partito titolare nella gara di martedì contro la Real Sociedad a San Siro, a causa di un affaticamento muscolare dovrà saltare Lazio-Inter. L’attaccante cileno infatti non è stato convocato da Simone Inzaghi e non viaggerà con la squadra in direzione dello stadio Olimpico di Roma ed entra così a far parte della lista degli indisponibili come il colombiano Juan Cuadrado, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Secondo i primi accertamenti lo stop non dovrebbe durare più di una giornata e quindi il giocatore dovrebbe tornare contro il Lecce prima di Natale. Seguiranno però nelle prossime ore, ulteriori controlli sulla salute dell’ex Marsiglia.