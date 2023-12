Juventus beffata: “L’Inter lo ha già preso”

Ennesimo derby d’Italia nel calciomercato: sembra fatta per la squadra di Simone Inzaghi, ma la Juventus non molla

La formazione di Massimiliano Allegri sta vivendo un inizio di stagione più che positivo e nonostante una rosa colpita dalle squalifiche di Pogba e Fagioli, la Juventus dista di soli due punti dall’Inter capolista solitaria del campionato. I bianconeri, reduci dalla sofferta vittoria contro Napoli, continuano a seguire il loro obiettivo stagionale: tornare a competere per la Champions League.

Il derby d’Italia è finito con un pareggio, e lo scontro Juve-Inter potrebbe proporsi anche sul calciomercato. Infatti la Vecchia Signora sarebbe pronta ad inserirsi nella trattativa di un giocatore seguito da Marotta per rafforzare ulteriormente l’Inter. I bianconeri cercano rinforzi a centrocampo, infatti dovendo fare a meno dei due squalificati, hanno una priorità in vista di gennaio e la lista degli obiettivi si sta allungando.

Duello Juve-Inter: tutte due sul big azzurro

Nel mirino di Allegri e Inzaghi è finito Piotr Zielinski e la corsa per prenderlo a parametro zero è appena iniziata. Il contratto che lega il polacco al Napoli scade il 30 giugno 2024 e se non dovesse arrivare a breve la firma del rinnovo, De Laurentiis si farebbe scappare il centrocampista a zero.

La Juve infatti vorrebbe aspettare il mercato estivo per non pagare il cartellino del giocatore, ma l’Inter sarebbe pronta a soffiarglielo già a gennaio. Il giornalista Fabio Santini ha parlato ai microfoni di TvPlay e sul trasferimento in bianconero del polacco ha dichiarato: “Juve-Zielinski? Molto difficile, sta lavorando tantissimo e sta cercando due profili importantissimi per il centrocampo, uno di questi è Koopmeiners”.

Al contrario invece Santini conferma le voci del trasferimento imminente in nerazzurro del giocatore dicendo: “Zielinski l’Inter lo ha già preso. Zielinski ha detto di no ad una mega offerta dall’Arabia Saudita, ha detto di no ai continui richiami del presidente De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Contratto due più due con l’Inter, di cui due anni a 3,5 milioni di euro più bonus e gli altri due da definire, è un giocatore in dirittura d’arrivo all’Inter a fine campionato”. Le sue parole non lasciano dubbi, il mercato è vicino e le possibilità che la Juve riesca a ingaggiarlo sono veramente poche.